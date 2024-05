A Lua crescente trará sorte para 5 signos do zodíaco

Neste 15 de maio, a Lua chegou ao seu primeiro quarto e trouxe muita sorte no amor, nos negócios e para o desenvolvimento pessoal de Áries, Virgem, Libra, Sagitário e Capricórnio.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Todas as dúvidas em relação ao amor ou aos relacionamentos amorosos serão dissipadas, pois haverá uma clara comunicação. Essa pessoa te dirá o que sente por você e é muito evidente que a atração é mútua, então não hesite mais e mergulhe na aventura do romance. Explore e dê a si mesmo a permissão de sentir sem remorsos. No entanto, se estiver num relacionamento, nos próximos dias será ele quem te manifestará o que o preocupa, perturba ou emociona e que possa estar influenciando o seu desempenho na relação.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Este ano, você estava um pouco hesitante em relação a algumas de suas metas, mas a conversa com uma mulher importante em sua vida irá ajudá-lo a encontrar o caminho e estabelecer todas as estratégias para alcançar o que tanto deseja e que até agora parece impossível. Você só precisará arriscar-se e se atrever a bater em portas, pois o ‘não’ você já tem, agora deve lutar intensamente pelo ‘sim’. É um objetivo de longo prazo e muito provavelmente você precisará da ajuda de outras pessoas para alcançá-lo.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Todas as condições estarão dadas para que possa realizar ou concretizar um projeto que tanto tem desejado. Isto é um presente que o cosmos te dará como recompensa por todos esses momentos de angústia que tem vivido nos últimos anos. Apenas terá que guardá-lo em segredo até que já esteja materializado, pois tem alguns invejosos ao seu lado, que se incomodam com a luz com que brilha e conquista as pessoas.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Quando uma porta se fecha, outra se abre. Talvez agora você fique sem emprego, mas não se preocupe, porque uma nova e melhor oportunidade surgirá. Alguém que te estima muito pensará em você para te oferecer uma posição para a qual você sabe que está muito qualificada. Você deixou uma boa reputação nos lugares onde trabalhou e isso permitirá que você tenha essa ajuda financeira. Será incrível o que chegará até você.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Se um mesmo conselho sai repetidamente de muitas bocas, isso significa que esse é o caminho que possivelmente o levará ao sucesso. Eles talvez estejam vendo algo que você não está, por isso não perca nada em reconsiderar suas estratégias para manter-se à tona nesse negócio que você tem e ao qual dedicou tantos anos de sua vida. Ouça atentamente as pessoas que te amam, pois suas críticas podem te edificar.