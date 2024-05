5 perfumes gourmand para mulheres elegantes: cheiram delicioso e duram ao longo do dia

Os perfumes gourmand se tornaram os favoritos das mulheres em todo o mundo devido aos seus aromas doces, mas não enjoativos, que deixam um rastro inesquecível por onde passam.

ANÚNCIO

A palavra gourmand é francesa e se traduz como gourmet. São chamados assim porque essas fragrâncias evocam o cheiro de várias delícias de confeitaria ou outros alimentos doces.

Chocolate, mel, baunilha, amêndoas e caramelo são algumas essências que encapsulam este tipo de perfumes. Por isso, são extremamente femininos e doces, mas também muito elegantes.

Recomendado:

Entre as muitas opções disponíveis deste tipo de fragrâncias, algumas se destacam pela durabilidade do seu irresistível aroma ideal para qualquer ocasião, especialmente para uma saída noturna.

Portanto, se estiver à procura de um desses perfumes que despertam o lado guloso do seu olfato, continue lendo para conhecer cinco dos mais duradouros e sofisticados, de acordo com o Mujer Hoy.

Candy da Prada

Um perfume gourmand verdadeiramente requintado e memorável é este eau de parfum da Prada. Em seu site, a marca o descreve como "uma fragrância divertida e sofisticada, um aroma oriental gourmand".

"Um equilíbrio olfativo inesperado que combina um alegre e viciante acorde de caramelo com uma overdose de nobre e calorosa resina de benjoim, proporcionando uma sofisticação e elegância sem precedentes. Uma fusão criativa envolta em uma sedosa e envolvente nuvem de almíscares brancos", detalha.

Candy da Prada Prada (Cortesía de Prada)

La Vie Est Belle da Lancôme

Outra fragrância doce e feminina é esta da Lancôme. A marca a apresenta em seu site como um “bouquet floral gourmand”, “uma declaração universal de felicidade e feminilidade” e “um perfume verdadeiramente viciante”.

Criado por três dos perfumistas franceses mais reconhecidos da marca, este é “um perfume com uma trilha poderosa, com um equilíbrio perfeito entre a nobreza do íris pallida, a profundidade do patchouli e um viciante acorde de baunilha”.

La Vie Est Belle de Lancôme Lancôme (Cortesía de Lancôme)

Angel de Mugler

Um perfume gourmand que, além de delicioso, é icônico é o da Mugler. Lançado em 1992, a maison o apresenta como "o primeiro perfume gourmand do mundo das fragrâncias".

“Angel é a fragrância de uma mulher que se atreve a viver seus sonhos com sua estrela azul como guia. Confiante e sedutora, fascina aqueles que cruzam seu caminho”, dizem. Em termos de notas, “combina o poder do patchouli com a sensualidade das notas de praliné, frutas vermelhas e absoluto de baunilha”.

Angel de Mugler Mugler (Cortesía de Mugler)

MMMM… de Juliette Has a Gun

Outro perfume gourmand com uma base de fãs é o da Juliette Has a Gun. A marca o descreve como uma “delícia de zero calorias” em seu site. Suas notas de saída são gerânio, neroli e framboesa; seu coração é de jasmim, flor de laranjeira e absoluto de tuberosa, e sua base é de patchouli e absoluto de sândalo.

"MMMM... Estava pensando nessa onomatopeia indescritível quando criei a fragrância. Por trás desse som, desse murmúrio, pronunciado quase internamente, esconde-se um mundo de prazeres ocultos que vai além das palavras... Um acorde guloso de baunilha e neroli. Um doce olfativo que encanta os sentidos e provoca prazer imediato", afirma.

MMMM… de Juliette Has a Gun Juliette Has a Gun (Cortesía de Juliette Has a Gun)

BOSS The Scent for Her da Hugo Boss

Um eau de parfum gourmand que todas devemos experimentar é este da Hugo Boss. Em seu site, a marca o descreve como uma fragrância “que incorpora a elegância feminina com calor e estilo em um aroma inesquecível”.

Tudo isso "graças à sua sedutora mistura de pêssego doce, frésia delicada e grãos de cacau torrados. A flor de osmanto acrescenta uma nota final de sensualidade", conclui.