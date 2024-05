Você sente que ninguém te atrai? Pode ser mais comum do que parece

Há momentos em que parece que estamos desanimadas em relação ao amor e, mesmo que tentemos, simplesmente ninguém nos atrai ou chama nossa atenção, mesmo que sejamos objeto de desejo de outras pessoas que flertam conosco e nos convidam para sair. Esses sentimentos não são recíprocos e em você só existe uma tremenda apatia no plano afetivo.

Você ficaria surpreso ao saber que é mais comum do que parece, apesar de o mundo constantemente nos bombardear com a ideia de estar em um relacionamento.

Por que você sente que ninguém te atrai mesmo havendo pessoas interessadas em você?

Aliás, desde Psicologia Online afirmam que existem várias razões que poderiam explicar esse fenômeno. A primeira, e mais comum, é ter expectativas muito altas na busca por um parceiro e como esse príncipe perfeito não chega, não nos empolgamos com nada.

Recomendado:

Isso inclui padrões de beleza exigentes, ser bem-sucedido, profissional, rico, satisfazer todas as suas necessidades emocionais, ser bom na cama, não cometer erros ou defeitos, entre outros.

Pare de se pressionar por não encontrar um parceiro (Freepik)

Outro aspecto muito importante é não estar disponível emocionalmente. Se nos partiram o coração recentemente, é normal sentirmos aversão a tentar novos relacionamentos porque queremos evitar voltar a sofrer e ainda nos sentimos vulneráveis.

O medo do compromisso ou de sentir pode influenciar, tenha terminado ou não com alguém recentemente. Isso é medo de ser abandonado ou rejeitado, o que faz com que sem querer sabotei os seus relacionamentos, se afasta das pessoas, desaparece de suas vidas, não se permite sentir muito ou tenha crenças limitantes como “mostrar seus sentimentos é um sinal de fraqueza” ou “todos os relacionamentos terminam em sofrimento”.

O desejo não pode ser forçado, então reserve um tempo e não se limite a conhecer pessoas (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

E por último, talvez simplesmente a pessoa ideal para você ainda não tenha chegado. Você não precisa forçar a atração ou o desejo apenas por pressão social. “Pode ser que as pessoas que você conheceu tinham interesses, valores ou objetivos diferentes, e por isso não se encaixaram como parceiros”, afirmam os especialistas, então não desanime e tenha paciência.