Horóscopo chinês: Este é o signo considerado autoritário e exigente

Segundo a astrologia chinesa, é possível conhecer aspectos fundamentais da personalidade de uma pessoa com base no ano de nascimento.

Este animal do horóscopo oriental é caracterizado por um espírito carismático e independente, mas também pode apresentar um lado negro marcado pela autodestruição, pelo narcisismo e pela falta de empatia para com os outros.

Como detalhado pelo site C5N, o signo em questão é o Dragão, símbolo de riqueza e fortuna na cultura chinesa.

Estas pessoas nascidas nos anos de 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012 caracterizam-se pelo seu magnetismo e capacidade de liderança inata, mas também pela sua tendência ao autoritarismo e às exigências excessivas, especialmente no local de trabalho.

Os dragões também podem ser egoístas e narcisistas, com compreensão limitada dos outros. Essa falta de empatia pode gerar tensões nas relações interpessoais e dificultar o trabalho em equipe.

Perfil deste signo

Ainda de acordo com as informações, o signo do Dragão é caracterizado pela sua força, carisma e magnetismo quase irresistível.

Seu talento e criatividade são inegáveis, mas sua teimosia e teimosia podem levá-los a cometer erros significativos. Seu orgulho os impede de pedir ajuda, o que pode prejudicar o sucesso de seus projetos.

