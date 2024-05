Criativo e diferente! As blusas boho de crochê serão tendência: assim você pode usá-las com jeans

No ar já se respira a temporada de férias, areia, sol e praia e se há uma peça que tem impregnada essa essência, são os looks de crochê.

ANÚNCIO

Foi em 2023 que os vestidos de crochê inundaram os looks das famosas que exibiam algumas postais de suas férias em algum paraíso de praia, fazendo com que esse tipo de peça fosse uma das mais vendidas em shoppings, no entanto, para 2024 a proposta muda e se você não gosta de peças inteiras, então você deve experimentar as blusas.

Blusas boho de crochê com jeans Pinterest (Pinterest)

O que são as blusas boho de crochê?

As tendências deste ano têm sido consistentes em uma coisa, e é o conforto somado à nostalgia de épocas como os anos 60, motivo pelo qual o estilo boho tem chamado a atenção das amantes da moda.

Recomendado:

No caso da estética boêmia, que ganhou força com o movimento hippie, tornou-se uma das mais replicadas pelas mulheres, demonstrando que, para parecer chique, às vezes não é necessário adicionar muitos elementos, além de não comprometer o conforto.

Para reconhecer uma blusa boêmia, é necessário considerar os padrões que ela possui, como figuras geométricas, flores, étnicas e paisley que se combinam com tonalidades vibrantes, sendo o marrom o grande protagonista. Agora, esses padrões ganham ainda mais vida com o famoso tecido de crochê, que não faz nada além de criar alguns dos looks mais autênticos e originais do verão.

Como usar blusas boho de crochê com jeans?

Se entre os seus planos está dar um toque moderno ao seu visual, então na sua próxima compra considere uma blusa de crochê ou tecida estilo boho. Isso ajudará a criar um dos looks mais originais, criativos e bonitos do verão. Não os deixe de lado e combine-os com o básico do seu guarda-roupa - seus jeans favoritos se adaptam perfeitamente a esse tipo de peça.

Aqui estão seis estilos para te inspirar a usar uma dessas blusas com jeans, você verá que é uma combinação criativa e diferente.

Blusas boho de crochê com jeans de pernas largas

Se o seu estilo não é usar muitas cores, não se preocupe, pois no estilo boho também é possível encontrar tons neutros. Aqui temos um exemplo de um look preto e branco com tênis e óculos de sol que já estamos adorando.

Blusas boho de crochê com jeans bootcut

As blusas de crochê boho ficam perfeitas com jeans bootcut e de boca larga se a sua ideia é criar um look de inspiração retrô, combine com tamancos de salto ou plataformas, lembre-se se a sua peça for leve, o melhor é uma calça justa como a skinny ou se for justa então as barras devem ser mais soltas.

Blusas boho de crochê com jeans de boca de sino e plataformas

Aqui temos um exemplo onde as cores não são proibidas, pelo contrário, há uma harmonia perfeita e adequada para um look de praia, com um top curto de crochê, combinado com calças boca de sino de cintura alta e plataformas brancas com flores, embora a peça superior tenha estampa, ela continua sendo a protagonista.

Combine sua blusa de crochê com outras peças e jeans

Se não quiser limitar-se a usar apenas uma blusa de crochê boho, então combine-a com outras peças como camisas brancas jeans e adicione acessórios com a mesma textura, terá um visual fofo e original.

Blusas boho de crochê com jeans folgados

Se o que você quer é um visual sexy e confortável, então combine baggy jeans com uma blusa de crochê boho, você estará pronta para uma tarde de passeio casual.

É para todas as idades

As blusas boho de crochê não têm restrição de idade, são perfeitas para todas, combine-as com saltos altos ou stilettos e destaque-se pelo seu estilo.