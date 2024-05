Como saber se você está passando por um divórcio cinza e as chaves para sobreviver com menos dor

Um dado cruel, mas verdadeiro, é que 50% dos casamentos acabam em divórcio. No entanto, existe uma categoria conhecida como “divórcio cinza” que pode ser ainda mais dolorosa do que uma separação de outro tipo. Com o passar do tempo, os relacionamentos se fortalecem, ou pelo menos se tornam mais familiares, o que torna dizer adeus a um “melhor amigo” muito difícil.

ANÚNCIO

Apesar de que a idade faz com que se tente com mais força evitar o desfecho, quando não há nada a fazer ou é melhor desistir por amor próprio, as pessoas mais velhas enfrentam desafios que podem levá-las à beira da depressão e é por isso que te dizemos como evitá-la.

O que é um divórcio cinza e como sobreviver a ele?

De acordo com a Associação Americana de Pessoas Aposentadas, o divórcio cinza é aquele que ocorre a partir dos 50 anos de idade em casais que estiveram juntos a vida toda.

Recomendado:

A idade não deve ser motivo para vivermos insatisfeitos ao lado de alguém com quem não nos damos mais | Freepik

Isso pode acontecer devido a mudanças nos objetivos futuros e metas, problemas de saúde, vazios emocionais causados pela velhice ou ninho vazio, infidelidade, passar muito tempo separados, monotonia ou outras causas.

“Vivem vidas paralelas e se tornam mais companheiros de quarto do que um casal apaixonado”, descreve um artigo do El Confidencial para ilustrar o que muitos casais experimentam no processo.

O divórcio é uma das experiências mais amargas devido ao fim das expectativas e rotinas com aquela pessoa | Freepik

Por isso, decidem aproveitar esta etapa vital ao máximo, mesmo que isso signifique passar por um doloroso divórcio cinzento. Os especialistas recomendam não se isolar, mas sim contar com o apoio de amigos, filhos e familiares durante toda a transição, dedicar-se a hobbies que preencham o coração e buscar terapia psicológica.

Além dessas ferramentas, a meditação, manter um diário de emoções, reforçar práticas espirituais como orar e manter um diálogo interno carregado de otimismo podem fazer a diferença no processo de recuperação.