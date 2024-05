As revelações do tarot desta quinta-feira (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Dias de alta energia esperam por você, mas tome cuidado para não compartilhar seus planos futuros para evitar contratempos. Cuide do seu humor e evite o estresse. Você tem a oportunidade de trabalhar em projetos publicitários ou políticos

Touro

Dias de muito trabalho e alguns problemas jurídicos esperam por você. Você é o mais forte do Zodíaco e todos pedem conselhos, mas não assuma as más energias e os problemas dos outros. Você está pensando em mudar de casa ou apartamento.

Gêmeos

Dias esperam por você com muitas tarefas pendentes e soluções de problemas de trabalho. Um amor do passado retorna para lhe pedir outra chance. Lembre-se que seu signo costuma dominar as situações amorosas por ser dual, então lide com a situação com cuidado.

Câncer

Você se sentirá um pouco exausto pelo estresse do trabalho, haverá reuniões no trabalho para reorganizar cargos e hierarquias. Pare de dar conselhos a quem não quer ouvir, lembre-se que cada um deve resolver seus próprios problemas

Com informações do site Nueva Mujer