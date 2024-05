Adeus Converse! Os tênis ‘chunky dad’ vão arrasar: trazem modernidade e juventude ao teu visual

Os tênis grossos estão de volta com força

Os famosos Converse estão prestes a ser destronados por um novo par de tênis que prometem glamour e originalidade ao teu visual, o melhor de tudo é que são igualmente confortáveis e darão aquela modernidade que tanto procura no seu outfit.

Embora os especialistas em moda tenham proclamado os Adidas Samba como os vencedores deste 2024, há alguns que estão voltando com força. Embora os estilos minimalistas tenham predominado, em termos de calçados, os especialistas já haviam previsto o sucesso das formas mais extravagantes e maximalistas, como anunciado pela Balenciaga.

Os tênis retro ou os ‘dad shoes’, este ano ganharam maior relevância, trazendo consigo a estética vintage dos anos 90, e que várias famosas como Bella Hadid e Hailey Bieber já usaram, desafiando Carolina Herrera e sua famosa regra sobre o uso deste tipo de calçado.

Tenis chunky dad Pinterest (Pinterest)

O que são os tênis chunky dad?

Os especialistas em moda preveem o sucesso dos tênis plataforma e dos chunky dad. Se és daquelas mulheres que gostam do extravagante, então estes são para ti, pois a atenção será diretamente voltada para os teus pés. Não temas, pois há muitos benefícios neles dos quais poderás tirar proveito.

A tendência dos tênis New Balance está predominando e esses tênis de corrida ou academia serão os mais famosos deste ano. São perfeitos para um visual confortável, moderno e diferente, o melhor de tudo é que no caso dos chunky, são caracterizados por suas solas grossas e estética exagerada.

Este tipo de tênis se popularizou em 2019 e agora está de volta combinando a estética retrô que lhe confere um toque moderno e chique que estávamos esperando, além de ajudar as mulheres baixinhas a parecerem mais altas.

Como usar tênis chunky dad?

Se gostaria de se atrever a dar um toque moderno e divertido ao seu visual, então considere pelo menos uma vez optar por sapatilhas chunky dad, você pode não querer mais se livrar delas.

Ao estilo Hailey com mini vestido

Se alguém conhece de tendências, é Hailey Bieber que sem dúvida se proclama como uma it girl. Ela propõe usar um vestido curto de alças com chunky dad sneakers, confortável e glamoroso.

Roube os olhares

Para um look casual onde misturas o chique e o glamouroso, combina peças como saias ou calções de efeito pele, complementa com um top e uma shacket, e por último adiciona o toque final com os teus chunky dad sneakers.

Pronta para o escritório

Para looks formais de escritório, opte por uma calça formal, blazer e top, combinando com chunky sneakers. Lembre-se de que, ao combinar esse tipo de calçado, é importante considerar que, se eles já são muito chamativos, você deve complementar com roupas leves ou neutras.

Arrisque-se a looks mais elaborados

Para um look para climas incertos ou frios, combine um trench coat com jeans e seu moletom favorito, ou, para os dias quentes, você pode adicionar uma jaqueta biker e suas calças favoritas, sejam elas largas ou justas, ficam incríveis.