Transforme o azeite de oliva em seu amigo e hidrate o cabelo com estas 3 máscaras

Estamos cada vez mais perto da mudança de estação e, por isso, é necessário que o cabelo receba todos os cuidados necessários para que os danos do sol e vento não o deteriorem. O mercado oferece muitas opções, no entanto, você também pode encontrar em casa alguns ingredientes que deixarão seu cabelo sedoso e brilhante, como o azeite de oliva, que tem muitas propriedades.

Este óleo é composto por triglicerídeos de ácidos graxos que são benéficos para a saúde. De acordo com o portal Wimpole Clinic, este óleo contém "emolientes, que suavizam e hidratam o cabelo e o couro cabeludo e cobrem os fios com uma camada protetora que evita que se quebrem ou as pontas se abram devido à fricção. Além disso, pode selar a cutícula do cabelo, mantendo a umidade em seu interior por mais tempo".

Também é conhecido como o ‘ouro líquido’ e devido ao seu grande poder, é aconselhável que a sua aplicação no cabelo seja entre 15 e 30 minutos, dependendo do tipo de cabelo e do quão danificado possa estar. No entanto, se estiver extremamente seco, os especialistas do portal de medicina recomendam deixá-lo atuar durante toda a noite.

Azeite de oliva com óleos essenciais

Será necessário misturar azeite de oliva com alguns óleos essenciais, como alecrim, hortelã-pimenta, semente de abóbora ou semente negra, pois estes são excelentes para o crescimento capilar e prevenir a queda. Aplique-os da raiz às pontas, levando em consideração o seu tipo de cabelo, e deixe agir, depois enxágue com bastante água.

Esta máscara é ótima para mulheres que têm pontas duplas. Pode ser aplicada duas vezes por semana e fazer massagens no couro cabeludo. É importante ter o cabelo seco ao aplicar o óleo.

Azeite de oliva e abacate

Triture meio abacate maduro e misture com duas colheres de sopa de azeite de oliva. Você também pode adicionar uma colher de chá de mel. Aplique a mistura nos cabelos úmidos, cobrindo da raiz às pontas. Deixe agir por 20-30 minutos e depois lave o cabelo como de costume. Repita a cada 15 dias.

Azeite de oliva e ovo

Bata um ovo em uma tigela e adicione 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Aplique a mistura no cabelo seco e deixe agir por 15 a 30 minutos. Essas medidas podem variar de acordo com o comprimento e as necessidades do seu cabelo. Depois, enxágue abundantemente. Se quiser um resultado mais rápido, faça isso uma vez por semana. Seu cabelo ficará brilhante e invejável.

Estas máscaras caseiras podem ajudar a restaurar a saúde e vitalidade do seu cabelo, aproveitando os benefícios do azeite de oliva apoiados pela pesquisa científica.