Dormir de roupa faz mal? Veja cinco benefícios de dormir nu, segundo especialistas

Uma pesquisa feito pela empresa de colchões norte-americana ‘Casper’ que informou que, de mil estadunidenses entrevistados, 29% preferem dormir pelado, despertou a curiosidade do site Everyday Health, que decidiu consultar especialistas afim de compreender se o ato é saudável.

Por que dormir sem roupa?

De acordo com o especialista em sono Alex Dimitriu, consultado para o artigo, ainda não existe um estudo aprofundado sobre as vantagens de dormir pelado. Porém, existem tópicos ‘potencialmente saudáveis’, que podem fazer você abandonar as roupas ao dormir.

O principal ponto positivo apontado por Dimitriu é o controle da temperatura corporal. Segundo o especialista, um ambiente entre 15ºC e 19ºC pode promover um sono mais profundo.

“Permitir que a temperatura corporal caia durante a noite resulta em um sono mais profundo e de ondas lentas, que é muito restaurador. Dessa forma, dormir nu pode ajudar nesse processo”, explica Alex.

Benefícios para as mulheres

Já entre as mulheres, há um menor risco de infecção caso as roupas na hora de dormir sejam dispensadas, segundo Kecia Gaither, médica especialista em obstetrícia e ginecologia.

Ela explica que dormir nua pode diminuir as infecções fúngicas em mulheres. “Dormir sem calcinha implica em menos suor e menos umidade, diminuindo assim o risco de infecções por fungos”, diz Gaither.

Deixar as partes íntimas respirarem pode ser eficaz para evitar as doenças fúngicas e sintomas como coceira, queimação, secreção e vermelhidão.

Benefício para os homens

Os benefícios masculinos também existem. Um estudo feito pela Fertily e Sterility revelou que o aumento da temperatura nos testículos pode estar associada a uma queda 14% produção de espermatozoides. Ou seja, uma menor temperatura no corpo durante a noite seria melhor na contagem de espermatozoides.

Outros benefícios apontados pelos especialistas são conexão aprimorada com o parceiro e maior autoestima.

*Com informações de ‘Metrópoles’.