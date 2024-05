Desafie o tempo! Tênis e jeans, a combinação que nunca pode faltar: assim você pode usá-los para parecer moderna

As calças de ganga são o básico do guarda-roupa que pode facilmente transformar-se na peça mais formal para ser usada até mesmo no escritório, como a aliada perfeita para uma saída divertida com amigos, sendo perfeitas para todas as idades e com tantas combinações que és tu quem lhes dá vida.

São tantas as opções que, sem dúvida, você alcançará um dos looks vencedores sem a necessidade de pensar muito na frente do guarda-roupa para saber o que vestir, esta é a razão pela qual não podemos parar de falar sobre eles.

Este ano, especialmente, eles foram transformados para que as mulheres tenham uma variedade de opções, permitindo que possam ser combinados de diferentes maneiras e, não apenas isso, favorecendo e estilizando a figura de quem os usa.

Converse com jeans Pinterest (Pinterest)

Mas estes não vêm sozinhos, pois há um calçado por excelência que se tornou o favorito de todas as mulheres e são os tênis, aqueles dos quais Carolina Herrera já disse que tanto odeia, mas que diferentes famosas têm ajudado a incentivar o público a usá-los sem medo de parecer desarrumado e é que juntos são perfeitos e a verdade é que não basta um artigo para mostrar a quantidade de formas em que podemos usá-los.

Como combinar jeans com Converse?

Entre as considerações que você deve levar em conta ao combinar tênis Converse com jeans está o uso das calças. Para parecer moderno, use este calçado com a tendência do momento, seja wide leg, cargo, baggy, skinny ou mom.

Outro aspecto a considerar é a combinação ou contrastes que você pode usar, conectando a cor dos seus tênis com sua jaqueta ou com sua bolsa, o que cria harmonia em seu visual e chama a atenção das pessoas ao seu redor.

No caso dos tênis, aqueles com plataforma ou sola track são geralmente a escolha preferida das gerações mais jovens, enquanto a forma clássica do Converse é perfeita para todos. No entanto, não temas explorar outras opções, lembre-se que contrastes são elegantes.

O preto e o branco são melhores amigos, adicione-os a qualquer um dos seus looks e chamará a atenção, aqui temos um exemplo digno. Com calçados mais altos, fica incrível.

Se ainda tiver dúvidas, aqui estão alguns looks de inspiração que podem ajudá-la a aderir a um estilo que, apesar do tempo, nunca sai de moda. Você vai parecer perfeita, moderna e elegante.

Para um visual elegante

Para um visual elegante ou com toques formais, mas modernos, combine um blazer com um top, mom jeans e tênis Converse estilo bota. Você terá os elementos necessários para se destacar com as últimas tendências.

Combina Converse de cores

Os tênis coloridos serão um sucesso, combine os seus Converse favoritos com um look total de ganga ou combine com um top neutro e jeans, terá um visual casual, divertido e perfeito para o dia.

Use uma jaqueta cropped

Combine jeans de pernas largas e Converse de plataforma com uma jaqueta crop ou blazer, ajudará a chamar a atenção para a sua cintura, tornando-se um estilo favorecedor para parecer elegante e bonita.

Com jeans brancos

As calças de ganga brancas são uma das peças que ocupam um lugar especial no nosso guarda-roupa, são igualmente versáteis e perfeitas para quem ama o estilo do luxo discreto, combine-as com peças neutras e os seus Converse brancos.

Contrastes elegantes

