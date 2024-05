As revelações do tarot desta quarta-feira (15) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Prepare-se para receber novas energias e vibrar em um ambiente renovado, essa mudança lhe trará paz, harmonia e novas oportunidades. No tarot você recebeu a carta “A Estrela”, que lhe traz uma mensagem de esperança e novos começos, então deixe de lado o que não funciona mais e siga em frente de cabeça erguida.

Capricórnio

A carta “Temperança” traz uma mensagem de paz e equilíbrio, encare as coisas com calma, aprenda com seus erros e deixe os fardos do passado para trás. A vida é um ciclo de aprendizado e crescimento, não vale a pena se apegar ao que não te faz bem. Sugerem que você se mude para outro país.

Aquário

Você recebeu a carta “O Eremita” do tarot, que traz uma mensagem de introspecção e tomada de decisão. Analise sua vida, identifique o que te faz feliz e o que não, tome as rédeas do seu destino. Não procure desculpas para adiar a sua felicidade, a felicidade está nas suas mãos e só você tem o poder de alcançá-la.

Peixes

A carta do “O Mundo” traz para você uma mensagem de sucesso, realização e realização. É hora de tomar decisões com segurança e confiança em suas habilidades, não deixe que pensamentos negativos o impeçam. Lembre-se que o sucesso está no seu sangue e você tem tudo que precisa para atingir seus objetivos.

Com informações do site Nueva Mujer