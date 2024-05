As revelações do tarot desta quarta-feira (15) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

A carta “O Diabo” é aquela que você recebeu no tarot, que traz mudanças fortes e positivas em seu trabalho, então prepare-se para enfrentar novos desafios e aproveitar as oportunidades. Muito importante: Lembre-se que às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, cerque-se de pessoas que fazem você se sentir bem.

Touro

A carta “Amantes” do tarot indica para o seu signo uma forte ligação com o seu parceiro, e é por isso que os taurinos solteiros encontrarão o seu parceiro ideal. Este é um bom momento para trabalhar com comunicação ou relações públicas, onde você terá muito sucesso.

Gêmeos

Você obteve a carta “O Mágico” no tarot, então é hora de você deixar de lado os pensamentos negativos e a frustração que o impedem de seguir em frente, esta carta o incentiva a procurar um emprego novo e melhor, a se reinventar e a conseguir o melhor de você.

Câncer

A carta “Ás de Paus” do tarot traz força para tomar decisões positivas. No ambiente profissional, vão te oferecer uma mudança de cargo no seu trabalho, aceite, você vai se sair bem! Um amor de longe procura você para ter um relacionamento formal.

Com informações do site Nueva Mujer