A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta da Lua

A vida pode ser atrapalhada pelas ilusões e ciúmes, especialmente aspectos amorosos. Por isso, o momento pede uma maior atenção, pois se fechar nos mundos dos pensamentos, paranoias e ilusões o fará se perder. Não se deixe abater por inseguranças e desconfianças, pois é o momento de acessar sabedoria, maturidade e plenitude na vida amorosa.

Virgem – Carta da Sacerdotisa

Compreenda que os momentos de dúvidas e de novas informações ou vontades são os que geram mudanças importantes. Não tema mais as transformações! É momento de compreender suas capacidades e talento para criar não só as soluções que os outros precisam, mas também os caminhos que você quer e necessita. É preciso gestar com coragem e foco em seus interesses também!

Libra - Carta do Imperador

O cuidado e a cautela são as chaves para poder escapar do indesejado e alcançar o desejado. Se você não sabe como agir para conseguir o que quer, é hora de pensar com mais atenção e tempo, pois isso fará toda a diferença em seus planos. Mantenha-se protegido e com a energia em alta para não se afetar pela energia controversa de outras pessoas.

Escorpião – Carta do Imperador

Uma posição dura e que não compreende as outras pessoas apenas afasta coisas boas da sua vida. É preciso liderar ou tomar as rédeas com um caráter mais aberto e positivo, pois irá ajudar os outros a apoiá-lo e não promoverá mais a rejeição. Seja mais flexível, pois a teimosia não levará a nenhum lugar.