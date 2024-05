Você está procurando prosperidade? Aqui estão os lugares onde você deve colocar seus cactos da sorte

Os cactos têm uma má fama devido aos seus espinhos, apesar de muitos terem flores e formas bonitas, que não só darão beleza ao espaço, mas também podem ser bastante benéficos em muitos aspectos, incluindo atrair boa sorte e repelir más energias, ao contrário do que se pensa, pois de acordo com o Feng Shui, objetos pontiagudos limitam a abundância.

Estas plantas irradiam muitas energias e em muitos lugares são usadas como um talismã protetor, proporcionando segurança para a casa, negócio ou escritório. Uma de suas vantagens é que purificam o ambiente devido à água que armazenam em seus caules e também servem como barreira contra a radiação eletromagnética emitida por equipamentos eletrônicos, como computadores ou televisões. Além disso, não exigem muitos cuidados.

No entanto, é importante ter em mente alguns aspectos ao incluí-los nos espaços como objeto de decoração. De acordo com especialistas em Feng Shui, o ideal é optar por cactos com folhas redondas e não pontiagudas, pois estas últimas podem prejudicar o fluxo de energia. Entre os benefícios energéticos destacam-se: simbolizam segurança e estabilidade, atraem riqueza, melhoram as relações interpessoais e protegem contra energias negativas.

Como usar os espinhos a seu favor?

O mestre de Feng Shui, Gustavo Antúnez, afirmou em seu canal do Youtube que muitos colegas não recomendam ter esta planta em casa porque ela tem pontas afiadas. No entanto, ele sustenta que há uma maneira de usar os espinhos a seu favor e remover essas vibrações contraproducentes. Para isso, é preciso consagrar outro objeto afiado.

Antúnez explica que será necessário pegar uma faca com força para glorificá-la e depois dizer, primeiro apontando para o céu: "Eu peço que todos os seres de luz do céu canalizem sua energia nesta arma mágica e lhe concedam o poder de cortar toda energia nociva que seja direcionada cinicamente"; e então apontar para a terra.

Para depois decretar: "Que todos os seres unam sua energia cósmica e terrena nesta arma mágica para lhe conceder o poder de afastar todas as pessoas que venham roubar, assaltar, enganar ou prejudicar". Feito este ritual, deve-se fincar a faca na terra do vaso ao lado do cacto e deixá-la agir por alguns minutos.

Passado o tempo, a faca deve ser guardada envolvida em um tecido branco para ser usada como uma arma mágica, não podendo mais ser usada como um utensílio de cozinha.

Onde colocar os cactos para ativar as boas vibrações?

Para potenciar suas vantagens energéticas, é fundamental colocá-lo em determinados lugares e evitar outros. Por exemplo, para proteger a casa, alguns cactos na entrada servem como bloqueadores de energias negativas. Eles se tornarão grandes guardiões. Também é bom colocá-los nas janelas, longe dos quartos, pois neste espaço podem liberar tudo de ruim que tenham absorvido do ambiente.

Deves evitá-los na sala de estar, no banheiro e nos quartos, pois perturbam a paz devido às radiações de energias negativas que constantemente emitem através de seus espinhos. Pode-se perder a tão desejada tranquilidade.