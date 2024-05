Sardas no peito? Você ficará surpreso com o que eles refletem sobre você e o que você deve fazer

As sardas e pintas são atraentes para muitas pessoas. Essas pequenas manchas ou pontos marrons que adornam o corpo não são apenas o resultado do crescimento grupal de melanócitos, mas também são uma forma de expressão do corpo que deseja expressar algo que a pessoa não se atreve a dizer, de acordo com o Feng Shui.

ANÚNCIO

Uma pessoa pode ter entre 10 e 40 pintas e desenvolvê-las até os 40 anos aproximadamente, porque essa filosofia chinesa sustenta que, de acordo com o local onde estão, podem revelar muito sobre a personalidade do indivíduo, suas experiências e até mesmo sobre seus antepassados. Elas indicam o que essa pessoa precisa curar.

O mestre em Feng Shui, Gustavo Antúnez, explica em sua conta no Youtube que, quando localizado do lado esquerdo, está relacionado com a energia feminina (mãe, avó, tias, irmãs, bisavós, amigas) e quando está no lado direito, está associado ao masculino (pai, avôs, tios, irmãos, bisavôs, amigos).

Recomendado:

A união do pescoço com o tronco

Quando está localizado onde as cordas vocais estão, significa que há um segredo muito bem guardado. Se a pinta é muito grande, então significa que se refere a um trauma dos ancestrais que passou de geração em geração. E se está mais para o lado direito, então é da família materna; e se for do lado esquerdo, da paterna. O ideal é falar e curar. Também pode significar que você tem um grande talento com sua voz.

Em toda a área do peito, acima dos seios

Estas pintas são conhecidas como "Colar de rainha". A pessoa tem um caráter complicado, geralmente com o parceiro, então deve trabalhar a tolerância, a harmonia e a paz interna.

No meio dos seios

Significa que vai se divorciar ou vem de pais separados. Se estiver do lado esquerdo (coração), é possível que a pessoa tenha vivido a perda de um grande amor e a energia espiritual habite nessa parte do corpo. Se estiver do lado direito, está conectado às emoções, por isso devem recuperar sua essência, se conectar e parar de colocar tantas barreiras e se mascarar. Parar de controlar.

Próximo às costelas

É necessário que aprenda a controlar o dinheiro.

Debaixo do braço

Para o Feng Shui, isso significa que a pessoa é muito trabalhadora e está destinada a alcançar suas riquezas através do trabalho árduo.

Significa herança de uma casa, lar, proteção, que se estiver do lado esquerdo, virá de uma mulher, e se estiver do lado direito, será de um homem.

No ombro

Significa casamento seguro, onde você desfrutará de um relacionamento com bem-estar, aprendizado e satisfação.