Relação casual: 4 regras que deves seguir se quiser ter uma aos 30 para não acabar com o coração partido

Um relacionamento casual é um relacionamento não sério no qual você tem encontros ocasionais e, é claro, relações sexuais são muito comuns.

Se você está cansada de relacionamentos sérios aos 30 anos e quer se divertir um pouco e relaxar com esse tipo de relação, pode fazê-lo sem nenhum problema, mas existem algumas regras que você deve ter em mente.

E muitas vezes você pensa que está pronta para um relacionamento desse tipo e em sua mente acha que pode exigir como fazia em seus relacionamentos anteriores, mas não é assim.

Num relacionamento casual, geralmente os sentimentos não são envolvidos, é apenas algo para passar o tempo, então você deve ter cuidado se não quiser acabar com o coração partido.

Você não pode sentir ou mostrar ciúmes

Quando estás numa relação casual, deve entender que não há fidelidade, não é o seu parceiro, e essa pessoa pode sair com outras pessoas e fazer o que quiser.

Portanto, você não pode sentir nem mostrar ciúmes, pois não tem direito a isso e deve ter isso muito presente no momento de começar o relacionamento, já que essa pessoa é livre e não deve ser fiel a você.

Não envolva sentimentos nem coração

Num relacionamento desse tipo, como mencionamos anteriormente, você não pode envolver sentimentos ou seu coração, pois é algo casual, como o nome sugere, apenas para passar o tempo.

Se começar a sentir algo por essa pessoa, vais acabar magoada, por isso o melhor seria terminar a relação ou falar e ser sincero com ele.

Não faça planos para o futuro

Fazer planos para o futuro é um grande erro quando se trata de algo casual, pois isso é apenas para relacionamentos sérios e formais.

Não pode fazer planos com essa pessoa, pois ele tem a sua vida e você a sua, e ele não é nada seu. Portanto, não conte com ele, a menos que falem sobre isso com antecedência.

Não o apresente à sua família nem o convide para encontros sociais

Também deve saber que não deve apresentar esta pessoa com quem tem uma relação casual à sua família, pois isso é algo muito sério.

Também não deve levá-lo a reuniões sociais, pois tudo será muito desconfortável, e o melhor é que cada um saiba o seu lugar na vida do outro.