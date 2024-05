O baralho espanhol mandou avisar os signos Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

ANÚNCIO

Sagitário – Carta 9 de Ouros

Chance de disfrutar a vida e mostrar isso aos outros; tenha cuidado, pois nem todas as energias atraídas são positivas. Distanciamentos e movimentos que deixam a vida mais cômoda acontecem e é importante fazer isso com reflexão, mas sempre aproveitando o momento.

Recomendado:

Capricórnio – Carta 2 de Copas

Um amor pode regressar ou uma relação volta a ter as boas perspectivas que tinha antes. Muita conexão e sinceridade sendo trocada. Apenas evite os triângulos amorosos e não caia na mentira de que uma pessoa não possui outro alguém caso seja um alerta da sua intuição.

Aquário – Carta 4 de Paus

Momento de muito desejo, paixão e novas parcerias, principalmente quando se trata de amor. É como se vontades fossem realizadas e um novo pacto nascesse com alguém. Conexões vantajosas e que podem trazer felicidade crescente. Apenas evite se expor a riscos que podem terminar em abusos.

Peixes – Carta 11 de Espadas

Evite agir com impulsividade, pois os enfretamentos e lutas de agora são muito intensos e pedem a sua maturidade. A vida amorosa e a profissional podem sofrer com pessoas que se precipitam e defendem suas posições com unhas e dentes, portando as maiores armas. Algo em risco. Signos de Gêmeos, Libra ou Aquário.