O baralho espanhol mandou avisar os signos Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Leão – Carta 5 de Ouros

Cuidado extra com problemas que envolvem dúvidas e movimentos que podem retirar você e um lugar, principalmente de trabalho. É momento de buscar se consolidar e ser muito maduro para tomar decisões.

Virgem – Carta 7 de Paus

Bom momento para oportunidades no trabalho ou nas negociações. É hora de se comunicar com clareza e confiança para poder destacar suas propostas ou ideias. Apenas tenha paciência, pois tudo se desenvolve no tempo certo.

Libra – Carta Ás de Espadas

Mudança importante do rumo de algo. Uma resposta ou decisão firme e determinante. Comunicação importante. Uma luta que termina em sucesso para a sua tranquilidade.

Escorpião – Carta 10 de Espadas

Atenção extra com inimigos e pessoas que podem tentar controlar a sua vida. Você é observado e tem gente que pode estar sendo sua rival em silencio, esperando oportunidades para agir. Uma briga que começa apenas de um lado. Signos de Gêmeos, Libra ou Aquário.