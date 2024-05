Manicure em casa: dicas infalíveis para secar o esmalte rapidamente

Muitas vezes, optar por fazer a manicure em casa, além de ser uma forma de economia, pode ser um momento de cuidado pessoal e relaxamento. No entanto, um aspecto frequentemente negligenciado nesse processo é o tempo de secagem do esmalte.

Um simples descuido pode arruinar o acabamento perfeito. Por isso, listamos a seguir algumas técnicas que ajudarão a acelerar a secagem do seu esmalte, evitando preocupações com borrões. Confira!

Imersão em água gelada

A água fria já é conhecida por seus benefícios para a pele, e no caso das unhas, ela também se mostra eficaz. Após pintar as unhas, mergulhe-as em um recipiente com água gelada, adicionando alguns cubos de gelo para manter a temperatura. Mantenha suas unhas submersas por cerca de cinco minutos. Se o frio for muito intenso, faça pausas, retirando as mãos da água por alguns momentos.

Secagem com ar frio

Usar um secador de cabelo no modo de ar frio é um método clássico para secar o esmalte rapidamente. Evite usar ar quente, pois além de não ser efetivo, pode danificar a qualidade do seu esmalte. Direcione o fluxo de ar frio para as unhas por aproximadamente um minuto para cada mão.

Uso de azeite

Embora pareça inusitado, aplicar azeite sobre o esmalte recém-aplicado pode acelerar a secagem. Após passar a última camada de esmalte, aguarde brevemente, aplique uma gota de azeite sobre cada unha e use um pincel para espalhar. O azeite não só ajuda na secagem como fortalece as unhas.

Top Coat de secagem rápida

Para aqueles que preferem produtos específicos, um top coat de secagem rápida é uma excelente opção. Além de adicionar brilho, ele fixa a cor e prolonga a durabilidade do esmalte, evitando que descasque facilmente.