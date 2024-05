Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 17 de maio de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Faça uma caminhada e tenha mais contato com a natureza para se sentir mais forte. Seu signo foi feito para ser um grande líder e acumular fortuna.

Recomendado:

Faça um desejo neste dia 13 de maio e ele se tornará realidade. Um familiar irá procurá-lo para pedir ajuda financeira.

Não insista com aquela pessoa que não o ama, é melhor fechar círculos e seguir em frente. Não seja mais infiel. Se quiser continuar com várias pessoas ao mesmo tempo, seja honesto e não tenha compromissos.

Virgem

É hora de pensar mais no seu futuro e deixar para trás as pessoas tóxicas que o impedem de seguir em frente.

Supere seus limites, não tenha medo de ir mais longe. Você terá que recuperar atrasos nos pagamentos e dívidas. Você receberá um convite para uma viagem em família.

Você também processará sua residência e visto. É importante que você continue atualizando seus estudos para se manter à frente.

Não seja tão dramático em sua vida diária e aprenda a se livrar de situações que você não pode controlar. Faça uma alimentação mais saudável para se sentir bem e com energia.

Libra

Você conseguirá resolver pendências. Chegou a hora de você fechar ciclos, libertar sua mente de fardos e focar nas coisas novas que ainda estão por vir.

Mantenha a discrição no local de trabalho, alguém próximo pode estar tramando algo contra você. Confie na sua intuição e fique longe de energias negativas.

Uma mudança de cenário o ajudará a relaxar e a encontrar novas perspectivas. Dias importantes relacionados à sua carreira estão chegando.

Podem surgir oportunidades que o levem a mudar de residência. Um amor antigo busca reacender a chama, analise com calma a situação antes de decidir.

Escorpião

Não tenha medo de dar aquele passo que você tanto deseja e empreender novos projetos, é hora de materializar seus sonhos e alcançar o sucesso que você merece.

Momento ideal para aumentar sua renda, aproveite esta onda de abundância para garantir o seu futuro e dar-se a vida que sempre desejou.

A justiça estará do seu lado e você obterá resultados favoráveis, não tenha medo de agir e defender os seus direitos. Você tem se sentido usado em seu relacionamento atual e a dúvida o invade, é hora de analisar a situação com calma e buscar conselhos com quem confia e ama.