Elas são as 5 mulheres do zodíaco que se destacam melhor pelos looks: veja o que podemos copiar delas

A moda é um tema que nem todas dominam muito bem. No entanto, no zodíaco, existem algumas mulheres que têm um talento inato para combinar e aproveitar o que têm em seus armários, têm a capacidade de transformar peças simples em verdadeiras obras de arte, por isso são as consultoras de imagem em suas famílias.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Estas meninas realmente estão sempre de olho nas últimas tendências da moda. Elas conferem o que as grandes celebridades estão usando, assim como o que as passarelas oferecem em cada desfile, porque gostam de estar atualizadas. Elas não têm medo de combinar texturas, tecidos ou cores ousadas, porque para elas a moda é se atrever, significa ser irreverente. Além disso, também usam suas roupas para expressar seus sentimentos e emoções.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Embora sejam um pouco mais conservadoras, são mulheres bastante mutáveis e versáteis, que um dia você pode vê-las com um vestido delicado e elegante, e no dia seguinte, completamente diferente com uma roupa pronta para ir à montanha, mesmo que esse não seja realmente o seu destino. Elas conhecem perfeitamente as peças básicas que não podem faltar no seu guarda-roupa e com elas brincam, conseguindo estupendos trajes.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Quando as ideias chegam, não há quem as detenha, pois é muito provável que se transformem em algo bastante arrojado, mas acima de tudo original. Não gostam de exibir marcas para obter prestígio, pois conseguem isso com a forma particular de mostrar suas criações. Nenhuma roupa permanece intacta em suas mãos, pois elas se encarregam de personalizá-las e chamar a atenção.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Estas meninas sabem aproveitar as ofertas para parecer glamorosas com roupas bastante acessíveis. Para elas, o conforto é primordial, então sempre buscam que isso esteja presente na hora de se vestir. Elas não precisam de muito para parecerem fantásticas, pois conhecem perfeitamente seus corpos, o que lhes favorece e o que não, como esconder as "imperfeições" com o que têm à mão, sem deixar de adicionar sofisticação aos seus looks.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

As formas e texturas são suas maiores aliadas. Adoram combiná-las e contrastá-las. Não hesitam em compartilhar seus conhecimentos de moda com os outros para que também possam se beneficiar. Estudam a forma de seus corpos e, a partir disso, procuram peças em seus armários para alcançar um visual urbano, casual, chique ou mais. As mulheres de Peixes não comungam com o vulgar, preferem deixar para a imaginação, em vez de mostrar a pele desnecessariamente.