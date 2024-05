Conheça os melhores países para viver e trabalhar remotamente em 2024

Os nômades digitais, esses profissionais que carregam o escritório nas costas e têm o mundo como seu local de trabalho, encontram nas facilidades modernas de conectividade e políticas flexíveis de vistos os alicerces para uma vida sem fronteiras fixas.

ANÚNCIO

Em 2024, alguns países se destacam por acolher esses trabalhadores com benefícios como tributação reduzida, excelente infraestrutura de internet e um custo de vida acessível.

O site Visaguide.world, referência na compilação do “Digital Nomad Index”, avaliou os países mais amigáveis para nômades digitais com base em critérios como a existência de vistos específicos, tributação aplicada, qualidade de vida, custo de vida, e infraestrutura de saúde e internet.

Recomendado:

Este índice revela que, enquanto alguns destinos atraem pelo baixo custo e isenção fiscal, outros encantam pela beleza natural e cultural. Confira a seguir!

Espanha

No topo da lista, a Espanha oferece uma combinação de rápido acesso à internet, tributação reduzida e um vibrante cenário cultural. Além de cidades como Barcelona, que misturam beleza natural com a agitação metropolitana, a Espanha é conhecida por sua qualidade de vida e custo de vida acessível.

Argentina

Com seus deslumbrantes cenários naturais, como a Patagônia, a Argentina atrai nômades digitais com um custo de vida baixo e isenção de impostos durante a validade do visto específico para nômades. A instabilidade econômica pode ser um desafio, mas é compensada pelas vantagens para trabalhadores remotos.

Romênia

Este país europeu se destaca pela tributação zero para nômades digitais e pelo custo de vida acessível. A Romênia também oferece uma das melhores conexões de internet do mundo, com uma média de mais de 260 Mbps.

Emirados Árabes Unidos

Dubai, em particular, é um hub para nômades digitais devido à sua infraestrutura futurista, incentivos fiscais e oportunidades de negócios. O alto custo de vida é um fator, mas muitos acham que vale a pena pela qualidade e pelas oportunidades disponíveis.

Croácia

Conhecida por suas belas costas e cidades históricas, a Croácia oferece um ambiente relaxante para nômades digitais. Embora a internet possa não ser tão rápida quanto em Dubai, o custo de vida é significativamente menor.

Portugal

Historicamente um hotspot para nômades digitais, especialmente em cidades como Lisboa e Porto, Portugal enfrenta mudanças em suas políticas que podem afetar sua posição favorável no futuro.

Uruguai

Este país sul-americano é conhecido por sua estabilidade e qualidade de vida. Não há requisitos de renda mínima para obter um visto de nômade digital, tornando-o acessível para muitos.

Malta

Com um clima ameno e fácil acesso ao resto da Europa, Malta é um destino atraente para nômades digitais que valorizam a história e a cultura mediterrâneas.

Noruega

Apesar de ser um dos países mais caros, a Noruega oferece uma excelente qualidade de vida, ótima saúde pública e uma eficaz conexão à internet, mesmo em locais remotos.

Andorra

Um pequeno país entre a França e a Espanha, Andorra atrai por sua beleza natural e ar puro, embora a assistência médica não seja comparável à das maiores nações europeias.

Aruba

Ideal para aqueles que podem cumprir a exigência de renda, Aruba oferece o estereótipo do nomadismo digital com suas praias deslumbrantes e natureza vibrante.