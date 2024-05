Como usar a saia jeans, a peça moderna e elegante que é usada durante o dia em 2024

Se quiser reinventar seu estilo ao longo de 2024, então você deve dar uma chance à saia jeans em seu guarda-roupa, que está dominando as tendências e é sinônimo de feminilidade e charme desde a sua criação. Como o nome indica, deriva da estética de ‘cowgirl’ que nos faz parecer tão frescas, elaborada com denim e preferencialmente curta.

“A tendência adota uma abordagem nostálgica dos anos 90 e do efeito 2000, sem perder de vista sua vocação atemporal, sua enorme versatilidade - comparável à de um par de jeans - e sua capacidade de ser universalmente favorecedora. Pois sim, há poucas situações em que uma saia jeans midi ou maxi não seja apropriada”, afirmam da Vogue.

Como fazer a saia jeans parecer moderna em 2024?

Com uma camisa branca

É clássico, favorecedor e atemporal. Você pode facilmente ir de uma reunião de trabalho para tomar uns drinks com as amigas com esse visual. Além disso, ajuda a criar um equilíbrio visual bastante inteligente, onde as pernas ganham destaque, mas você não expõe demais a parte de cima do corpo.

Recomendado:

Visual total em denim

A mesma fonte nos motiva a nos inspirarmos nas fashionistas e sair da zona de conforto optando por usar jeans da cabeça aos pés. "Criar um visual baseado apenas em roupas jeans não precisa ser chato ou convencional", dizem. Parece chique e elegante ao mesmo tempo, lembrando-nos que os monocromáticos têm o poder de nos fazer parecer mais altas e estilizadas do que o normal.

Com um blazer

É uma maneira de elevar o visual e usar a saia jeans neste 2024 como uma celebridade. Gera uma união correta entre o urbano e o sofisticado, que faz você parecer simplesmente muito legal onde quer que vá. Lembre-se de que o comprimento da saia está muito relacionado com a sua altura, optando melhor por uma acima do joelho se você for baixinha.