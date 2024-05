Como dizer às crianças que um membro da família tem câncer?

Ao enfrentar o luto de um diagnóstico de câncer, tratamentos, exames e visitas constantes ao médico, muitas vezes esquecemos de uma parte valiosa, que é o fato de que, quando um membro da família tem essa doença, inevitavelmente todos ao seu redor também são afetados, incluindo as crianças da casa.

Pensar na simples ideia de dizer a uma criança que um familiar próximo foi diagnosticado com câncer pode ser difícil de conceber e, em muitos casos, é evitado, pensando-se que se está protegendo a criança, quando na realidade é exatamente o contrário.

O psico-oncologista da FUCAM, Omar Saucedo, conversou com Nueva Mujer para nos oferecer um guia de como lidar com as crianças e explicar da melhor forma possível que alguém próximo foi diagnosticado, evitando a conspiração do silêncio, também conhecida como conveniência do segredo, que é definida como uma barreira colocada para proteger as pessoas queridas de informações que poderiam magoá-las.

Se a criança, de repente, percebe que a verdade está sendo distorcida e que há uma situação que ele desconhece, a confiança nos adultos dos quais ele acreditava estar protegido é violada, e então ele começa a apresentar as primeiras mudanças em sua atitude, como pesadelos à noite, fazer xixi na cama ou parar de comer e brincar.

Alguns aspectos a considerar ao fornecer essa informação são o espaço, levando em conta possíveis distrações, ter um aliado emocional, que pode ser desde um brinquedo até um primo ou outro familiar, evitar termos técnicos e falar com palavras simples, sem esquecer de validar suas emoções e responder suas perguntas para desfazer mitos sobre como essa doença é adquirida. Isso pode variar dependendo da fase cognitiva em que a criança se encontra.

Existem diferentes maneiras de explicar às crianças, e como bem menciona o Prof. Omar Saucedo, é crucial explicar aos pequenos cada parte do que envolve o câncer, quais médicos seu familiar visitará, quais processos ou tratamentos pode passar, como ele parecerá e como se sentirá. Isso pode ser feito por meio de imagens, jogos, atividades como pintura, livros ou material didático.

Mas, como é que uma criança enfrenta essa doença? Através da negação; isso pode ser refletido quando a criança começa a falar e vai brincar, também no choro, frustração e isolamento.

Aqui entra um ponto crucial, ao realizar essa conversa com as crianças, pois o próprio psico-oncologista, destaca a importância de estar bem informado, e uma boa informação se traduz em um bom entendimento, e a partir disso é mais fácil explicar aos pequenos os processos e tudo que está por trás do câncer de mama.

É fundamental envolvê-los no processo, embora possa parecer difícil, algumas pessoas encontraram maneiras de envolver as crianças, seja enviando mensagens ao médico com suas dúvidas e permitindo que o próprio médico estabeleça essa relação, no entanto, recomenda acompanhamento e psicoterapia para tornar o processo mais suportável.