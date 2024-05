As unhas de cromo são tendência desde o início de 2024

As unhas cromadas definitivamente viraram tendência

Parte da apresentação de uma mulher são as mãos e é por isso que usar cores e designs de moda nas unhas é uma parte importante do look. Mas qual é a tendência da temporada? As unhas cromadas.

Essa técnica para fazer as unhas tem sido uma tendência desde o início do ano e é uma forma inovadora e divertida de dar um toque diferente à manicure clássica, adicionando um pouco de brilho, efeito espelho ou furta-cor.

De acordo com os especialistas, este design cromado ou chrome nails tornou-se popular com a série Euphoria e agora está em todas as redes sociais.

Este tipo de unhas é caracterizado por sempre ter algum detalhe metalizado, seja na borda - como uma francesinha - ou em toda a superfície.

Celebridades como Zendaya, Dua Lipa ou a modelo Bella Hadid renderam-se a este tipo de manicure, conforme relatado pela revista Hola.

Aqui estão algumas ideias para te inspirar e ter o design perfeito para as suas unhas.

Dourado e com flores

As flores se destacam e dão aquele toque alegre às unhas com a tendência das chrome nails. A chave? Escolher um dourado com um brilho especial e fazer uma flor que se destaque, como por exemplo, uma rosa.

Com brilho

Você pode usar unhas com brilho metálico no verão. A chave para acertar é não encher a unha com muito brilho, mas sim colocá-lo na região da borda.

Com estrelas

Sobre uma base cromada, podem ser feitos muitos designs. Neste caso, destaca-se o contraste entre as estrelas douradas e o fundo prateado.

Francesa combinada com brilhos

Se você gosta de manicure francesa, experimente usá-la com efeito cromado. Você pode combinar a francesinha clássica com uma unha pintada apenas com brilho e outra dourada. Sem dúvida, uma reinvenção das unhas clássicas.

Com base nua

Outra ideia para usar esta manicure na moda é adicionando uma base nude. É uma forma fácil, simples e perfeita para estrear este tipo de unha.

Com pontos

Já que você se atreve com a manicure cromada, faça de uma forma mais original e ousada. Se você tem unhas mais curtas, este acabamento com pontos em dourado e relevo é luxuoso.

Fúcsia e metálico

Este acabamento metálico tão chamativo é perfeito para usar durante o verão e optar por uma manicure cromada mais chamativa, ideal para realçar o bronzeado da pele.

Roxo

Embora este esmalte tenha um brilho bastante chamativo, não chega a se assemelhar ao efeito espelho, este esmalte é perfeito para combinar com qualquer roupa porque não tem uma cor chamativa e, sem dúvida, é ideal para combinar com qualquer aplicação.