As 5 tendências de maquiagem queridinhas das estrelas para o tapete vermelho

A presença das celebridades durante o “Red Carpet” do Met Gala é um momento esperado pelos entusiastas da moda. Além de ditar tendências do ponto de vista das vestimentas, o desfile das celebridades pela entrada do evento também mostra quais são as makes e os estilos queridinhos do momento.

ANÚNCIO

Neste ano, não foi diferente. Conforme publicado pela Elle, é possível notar quais as 5 tendências favoritas das celebridades e também como elas podem ser adaptadas para a make do dia a dia.

Tons de lilás dominam as makes

Uma das tendências que predominou durante a passagem das celebridades pelo tapete vermelho foi justamente a utilização das tonalidades de lilás. Utilizada em diversas partes do rosto, a cor se mostrou uma boa opção para quem quer apostar em uma make menos ousada, mas ainda assim divertida. As principais aparições da cor foram em sombras, iluminadores e batons de fundo arroxeado.

Recomendado:

Blush em tons rosados

Uma das tendências que voltou com tudo foi o uso do blush em tons rosados e colocado de forma bem definida na região central das bochechas. A forma como a make foi aplicada costumava ser alvo de críticas nos anos anteriores, mas agora parece estar dominando as produções mais ousadas.

Sombra branca

Um item de maquiagem que ganhou as graças de muitas mulheres foi sem dúvidas o delineador branco. Agora, se tudo seguir como previsto pelo Met Gala, os olhos também terão o retorno do uso das sombras brancas, que foram tendência nos anos 1990. Desta vez, a aplicação do produto é realizada como uma forma de iluminar e criar pontos de atenção no olhar.

Gótico Chic

Depois do “gótico suave”, chegou a vez das makes no estilo gótico chic. Com cores mais escuras e tons que variam entre preto, vermelho e marrom, essa tendência vem trazendo de volta os batons em tons escuros e o contorno bem definido nos olhos e lábios. Neste caso, a “regra” de evitar usar maquiagem pesada nos olhos e boca ao mesmo tempo, cai por terra.

“Risquinho” na sobrancelha

Outra tendência que se mostrou presente no tapete vermelho do Met Gala 2024 foi justamente o famoso, e já conhecido dos brasileiros, “risquinho” na sobrancelha. O estilo integrou o visual de algumas das celebridades que passaram pelo evento, e foi visto aplicado tanto em uma quanto nas duas sobrancelhas.