Adeus loiro! O ‘Dark Espresso’ rouba a coroa neste 2024: é intenso e glamoroso

A era dos loiros acabou, ou pelo menos não estará no foco das especialistas em moda este ano, pois os tons castanhos estão recuperando popularidade e se tornando a cor de cabelo preferida de 2024.

Durante muito tempo, os tons loiros se tornaram os mais solicitados nos salões de beleza, mas o surgimento do luxo silencioso e tendências como o old money apostaram na beleza natural que também oferece certos benefícios, como no caso das roupas onde seu impacto não afeta o meio ambiente, por outro lado, na manicure, são utilizadas técnicas que hidratam as mãos, o mesmo acontece com os tinturas.

A partir de 2023, a grande aposta da moda é o conforto, a simplicidade, o minimalismo e a naturalidade, tudo isso somado a uma série de conjuntos que ajudem as mulheres a parecerem glamorosas, mas sem a extravagância que desde 2012 se tornou um referencial em termos de vestuário.

Tendência em cor de cabelo 2024 Instagram (Instagram: @dimistrishair)

Esta é a razão pela qual os tons de chocolate têm ganhado mais popularidade, destacando a beleza das mulheres sem a necessidade de uma forte descoloração que acaba danificando o cabelo devido à série de compostos químicos aos quais é submetido.

O que é o ‘dark espresso’?

Se estiver planejando uma mudança de visual, talvez o cabelo escuro expresso seja uma boa opção, seja você loira, ruiva ou castanha, ou se quiser dar uma reviravolta no seu tom castanho, então esta pode ser a tonalidade ideal para você.

O ‘dark espresso’ é sobre um tom de preto misturado com o brilho do marrom, exatamente como se estivesse em uma cafeteria pedindo um expresso duplo, tem essa essência escura, mas ainda mantém um toque de luminosidade graças ao seu fundido café, é perfeito se você quiser dar uma reviravolta em seu visual, mas se não quiser algo tão dramático, então dê luz com mechas babylights um tom mais baixo como chocolate.

A quem favorece o 'dark espresso hair'?

Este é um tom lisonjeiro para todas, não importa se você tem cabelo longo ou curto, parece diferente, fresco e moderno, além de ser uma ótima opção para mulheres que desejam realçar seus traços, pois é um tom que consegue enquadrar o rosto e projetar caráter em quem o usa, graças à profundidade que apenas uma cor como essa pode alcançar, além disso, permite exibir uma juba saudável graças à sua naturalidade.

Quem se tornou um verdadeiro ícone da cor espresso é Megan Fox, que há alguns dias exibiu uma mudança de visual dos tons de fantasia como rosa e azul, para ‘voltar às suas raízes’ com este novo tingimento que sem dúvida ajuda a realçar sua beleza, tudo isso graças ao seu colorista Dimitris Giannetos, que exibiu a juba de sua cliente em suas redes sociais com fotos onde a famosa atriz exibe um visual cowboy e lábios vermelhos intensos.