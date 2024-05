O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Receptividade

Existe uma maior abertura para receber sinais e sabedorias do universo. Esteja atento e realize esse processo interno sem deixar de se unir e compartilhar com as pessoas que também estão ao seu redor, apenas evite se deixar influenciar por vozes que não se interessam de verdade pelo seu bem e querem deixá-lo com medo.

Capricórnio – Carta da Comparação

Chegou o momento de limpar a mente o coração para não chegar ao limite. Existem muitas mágoas ou comparações feitas com a vida de outras pessoas que estão o deixando no limite e isso precisa parar para que seu brilho seja retomado. Lembre-se sempre da sua experiencia, felicidade e sabedoria; essas qualidades únicas e suas o deixaram alcançar sempre o melhor e devem ser valorizadas.

Aquário – Carta da Participação

Não permita mais que seu coração e vida sejam solitários. É hora de compartilhar e se apoiar em energias que só tem a enriquecer seu caminho. Trabalhe nisso com calma e deixando que tudo flua naturalmente, essa sabedoria já é sua e será desenvolvida cada vez mais durante sua trajetória.

Peixes – Carta do Louco

É momento de usar sua criatividade e poder de fazer florescer sem medo. Encare seu caminho com coragem e determinação, lembrando que a atenção e o detalhismo podem o ajudar a prevenir qualquer problema. Seus valores o ajudam a renascer e superar qualquer obstáculo com graça, luz e adaptação.