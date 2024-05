O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

ANÚNCIO

Leão – Carta do Compartilhando

Momento de lidar com um despertar importante da consciência, da espiritualidade e sexto sentido. Lembre-se de cuidar muito bem da sua energia, mente e emocional, buscando manter a tranquilidade e não cair no precipício do estresse, paranoia e pessimismo. É necessário manter sua luz em alta e estar ao lado de pessoas que também o ajudam a manter o bem-estar.

Recomendado:

Virgem – Carta da Intensidade

Momento em que os sentimentos e acontecimentos podem ser mais intensos do que se espera. Lembre-se que existe muita quebra de padrões e finalizações para que novos começos se tornem presentes em sua trajetória. Mantenha a coragem e curiosidade para ultrapassar limites e enxergar a beleza no desconhecido.

Libra – Carta do Avareza

É importante saber desapegar e carregar com você aquilo que realmente vale a pena. Existem muitas ilusões e comparações pesando em sua mente e coração, não o ajudando se abrir a novas possibilidades que podem ser muito importantes em sua vida. Lembre-se que viver olhando para o que os outros tem e se sentir menor por isso, apenas o coloca em energia de escassez.

Escorpião – Carta da Voz Interior

Lembre-se que o coração tem muitos caminhos, mas muitas vezes a conexão e as emoções se conectam, deixando que intuições poderosas nasçam e mostrem os rumos que algo pode tomar. Fique atento ao seu sexto sentido, principalmente em assuntos que envolvem a vida amorosa, pois respostas importantes chegam.