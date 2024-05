O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

ANÚNCIO

Áries – Carta da Brincadeira

Momento de compreender sua existência como única no universo, mas não com sintomas de grandeza, apenas conservando a consciência do quanto é importante aproveitar cada momento para contemplar, aproveitar e crescer. A brincadeira e a leveza também o ensinam muito, mas é necessário fazer isso com inocência e verdade, se desapegando de vícios e daquilo que é apenas superficial.

Recomendado:

Touro – Carta do Isolamento

É um momento de sair da tristeza e isolamento que você mesmo tem se colocado. Lembre-se que seus êxitos sempre serão seus e é a sua missão caminhar pelo mundo com confiança para conseguir o que deseja ou apenas aproveitar seus momentos como deve ser. Ninguém é feliz o tempo todo, mas também é necessário aprender a sair das más fases com dignidade e força para recomeçar.

Gêmeos – Carta da Confiança

A confiança está chegando em sua vida para romper uma série de padrões ou relações de conveniência que já não valem a pena. É como se máscaras começassem a cair e você se sentisse terminando um ciclo para se jogar na verdade e assim alcançar uma nova etapa de crescimento.

Câncer – Carta do Florescer

Existem etapas na vida em que cada coisa vai se encaixando, respostas chegam e a mente e o coração finalmente conseguem processar a verdade. Aproveite essa fase com muita atenção e reflexão, pois além de sabedoria, ela trará intuições que são valiosas para a sua evolução. Esse é o início da sua energia transformadora e que poderá trazer um período de florescimento de todas as suas qualidades.