Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho. Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Cada passo que você der o ajudará a alcançar o sucesso. Para realizar seus sonhos, basta ter força de vontade e coragem. Superar desafios serão suas maiores lutas!

Touro

Você é exemplo e confiança para quem está ao seu redor, então aquela vibração boa que você espalha o levará a realizar seus sonhos, sempre com humildade e generosidade para ajudar.

Gêmeos

Sempre tenha sabedoria para continuar! Seu caminho para o sucesso foi longo, mas você já alcançou a meta. Novos desafios esperam por você que você deve enfrentar com coragem e que vêm com perspectivas muito boas.

Câncer

Você precisa de paz e harmonia em sua vida para poder encontrar o seu caminho e seguir em frente. Quando você tem soluções e uma boa atitude, avançará para o sucesso sem contratempos.

Leão

Você precisa curar seu coração e para isso deve se livrar dos pensamentos do passado que o prenderam. Você conseguirá isso com força de vontade e firmeza em suas decisões.

Virgem

Receba sucesso e prosperidade com gratidão e humildade. Não deixe o ego o tirar do caminho da bondade e da generosidade. Sempre saiba dar e receber o perdão.

Libra

Procure o amor em si mesmo e tenha paciência e tolerância para suportar as pressões que sofre, pois assim poderá caminhar em direção à harmonia e ao sucesso com sabedoria e com fé.

Escorpião

Você exerce liderança e agora mais do que nunca precisa dela para guiar projetos de sucesso em harmonia e com muito esforço. Use sua luz para percorrer esse caminho.

Sagitário

Novos e abençoados caminhos que o enchem de esperança! O amor chega até você como uma força para curá-lo e fazê-lo feliz. O passado deve ser deixado para trás, pois é hora de viver o presente aproveitando-o ao máximo.

Capricórnio

Sua sabedoria mostra a verdade! Algumas decisões são muito difíceis de tomar, mas necessárias. Com elas você entende que trabalhar com paixão e harmonia são as chaves do sucesso.

Aquário

Não se perda e siga o caminho da humildade! Existem oportunidades que você não deve perder, porque delas depende não só o progresso, mas também a sua tranquilidade.

Peixes

Sempre nutra a gentileza e o amor! Não deixe o egoísmo e o ressentimento contaminarem seu coração. Tire esses sentimentos da sua vida e encha-se de paciência e boas vibrações para avançar de verdade.