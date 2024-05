Esta é a importância de despejar água quente no vaso sanitário

O sanitário é um dos locais mais importantes da casa ou escritório, e daí a importância de mantê-lo limpo, desinfetado e livre de maus odores. Todos os métodos são válidos para manter esta parte do nosso espaço limpo, mas além da limpeza, há outro fator determinante, sendo fundamental usar água quente.

Estudos comprovam que a água quente remove germes e bactérias. De fato, por isso, existem técnicas de limpeza com água quente sob pressão.

Nilfisk afirmou que uma pesquisa do Escritório Estadual de Agricultura da Turíngia mostrou que a limpeza com água fria não reduziu as bactérias, mas aumentar a temperatura para 60 °C as removeu em 90%. "A 80 °C, as colônias bacterianas foram reduzidas em 97%, e a 155 °C foram completamente eliminadas", diz.

O calor também elimina os vírus das superfícies, por exemplo, o da covid, ele morre se for exposto a 56 °C por 30 minutos.

No entanto, a Nilfisk observa que a água quente por si só não remove nem desinfeta completamente, mas reduz significativamente as bactérias e vírus. Portanto, depois de usar água quente no seu vaso sanitário ou em outra superfície, você pode continuar a limpeza com o seu desinfetante favorito.

Água quente e mais efeitos no vaso sanitário

Além de desinfetar, despejar água quente no vaso sanitário pode desobstruir qualquer bloqueio no encanamento.

O portal Enséñanos de Ciencia explicou que não é recomendável usar água fervente para não quebrar a porcelana, mas sim água suficientemente quente, e deve ser despejada com um balde à altura da cintura para que desça com força. Este método não só removerá obstruções, mas também eliminará os maus odores provenientes do sistema de esgoto. O ideal é fazê-lo uma vez por semana.

O portal mencionado também aconselha o uso de bicarbonato de sódio para desentupir obstruções causadas por sujeira, cabelo, gordura, sabão e outros resíduos. Para isso, despeje uma xícara deste pó diluída em duas xícaras de vinagre e deixe borbulhar por 30 minutos. O resultado: um desentupimento que permitirá o bom funcionamento do vaso sanitário.