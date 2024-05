Como combinar tênis com diversos looks

O uso de tênis já não é mais visto apenas para atividades esportivas e têm se tornado escolhas comuns para complementar diversos tipos de vestimentas.

Porém, é fundamental estar atento às combinações, pois algumas podem parecer modernas, mas, na verdade, comprometem a harmonia do visual. Fomos em busca das melhores combinações de tênis para diferentes tipos de roupas.

Tênis brancos e shorts já não são mais uma novidade. Embora essa combinação seja um clássico, ela pode parecer ultrapassada. Para revigorar esse look, estilistas recomendam optar por uma camisa interessante ou acessórios marcantes.

Pequenas alterações podem transformar um visual cotidiano em um outfit fashion. Trocar uma camiseta básica por um colete leve ou um top brilhante pode fazer toda a diferença. Considerar o uso de um blazer descontraído ou joias únicas também pode adicionar um toque especial.

Para situações mais formais, como ambientes de trabalho, é aconselhável optar por tênis menos chamativos. Tênis de cores neutras ou menos decorados harmonizam melhor com roupas de negócios.

O importante é considerar também a cor do traje. Tênis claros com ternos leves criam um look mais descontraído, enquanto em combinação com ternos escuros, conferem um aspecto um pouco mais sério.

Vestidos e saias, quando usados com tênis esportivos, podem resultar em um contraste interessante e distinto, especialmente se o vestido for de um tecido leve como algodão.

Porém, é essencial considerar o comprimento e estilo do vestuário, pois modelos muito formais ou longos podem não se adequar bem a tênis esportivos.

Tênis com plataforma tornaram-se versáteis e podem ser combinados com quase qualquer vestimenta, de terninhos a jeans despojados ou vestidos leves.

A única exceção seriam vestidos muito curtos e justos. Ademais, a tendência de usar meias aparentes com tênis ainda divide opiniões, mas pode ser estilosa se feita corretamente, escolhendo-se meias coloridas ou com estampas únicas.

Vestidos e saias mais curtos geralmente ficam melhores com modelos de tênis mais simples, que mantêm as linhas do corpo equilibradas e elegantes.

Já tênis altos podem ser uma má escolha para calças curtas, pois podem fazer as pernas parecerem mais curtas. Prefira deixar os tornozelos à mostra para alongar a silhueta.