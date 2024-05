As previsões do tarot desta semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – O Mágico

22 de novembro a 21 de dezembro

Não basta status ou fama, você deve ter essa conexão com as intenções que você tem para atingir seus objetivos, com o amor que você coloca naquilo que se propõe no futuro.

Capricórnio – Amantes

22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot desta semana avisa sobre um lindo trunfo no amor, na consolidação do casal e na estabilidade e equilíbrio emocional.

Aquário – Dois ouro

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Uma temporada difícil está chegando no trabalho porque os projetos não terminam de começar e você precisa de aliados para atingir os objetivos.

Peixes – Dois de Paus

19 de fevereiro a 20 de março

O tarot desta semana avisa que uma palavra progresso chega à sua vida, porque você luta muito para ter sucesso e dar bem-estar aos seus entes queridos.

