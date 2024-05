5 perfumes de longa duração femininos: eles te acompanham durante todo o seu dia

Ao comprar um novo perfume, as qualidades mais importantes que devemos considerar entre a infinidade de opções disponíveis são que cheire delicioso e dure muitas horas.

O primeiro requisito é algo subjetivo, pois o gosto é muito pessoal. No entanto, o segundo é um fato categórico: algumas fragrâncias têm uma durabilidade tremenda e outras simplesmente não têm.

Perfumes de mulher duradouros para usar todos os dias

Se você está à procura de um novo perfume feminino de longa duração para o dia a dia, mas não tem ideia de qual escolher, continue a ler para conhecer 5 dos mais duradouros, segundo a Marie Claire.

Idôle L'Intense da Lancôme

Um perfume delicioso e muito duradouro é este da Lancôme. Em seu site, a marca o descreve como uma "essência requintada repleta de flores vibrantes e que presta homenagem a todas as mulheres que estão trilhando o caminho para o sucesso e iluminam o mundo a cada passo que dão".

As notas principais são acorde de Chipre, tangerina e laranja amarga; o coração é essência de rosa intensa (rosa de Isparta e rosas de Grasse) e absoluto de jasmim (jasmim do Egito, jasmim da Índia, jasmim sambac); enquanto as notas de fundo são pachuli, cedro, caxemira, madeira de acácia, sândalo, baunilha de âmbar doce (baunilha de Madagascar).

Idôle L’Intense de Lancôme | (Cortesía de Lancôme)

Good Girl por Carolina Herrera

Outro perfume maravilhoso de longa duração é este da Carolina Herrera. A marca de moda garante em seu site que se trata de uma fragrância intensa e provocativa ideal para usar tanto de dia quanto de noite se você for uma mulher forte e sedutora.

“As qualidades doces, imponentes e sedutoras do jasmim trazem uma feminilidade brilhante para o Good Girl. O lado misterioso de Good Girl é expresso com o rico e perfumado cacau e o envolvente fava tonka, enquanto a amêndoa e o café trazem notas de vitalidade audaciosa”, detalha.

Good Girl de Carolina Herrera | (Cortesía de Carolina Herrera)

J’adore l’Or da Dior

Outra fragrância envolvente que também pode se orgulhar de ser duradoura é esta da Dior. O icônico perfume, criado pelo famoso perfumista Francis Kurkdjian, “realça a beleza das flores de J’adore amplificando seus matizes e acentuando suas cores”, conforme descrito no site da maison.

"Uma essência de perfume para mulher ampla e voluptuosa onde dialogam as notas dos absolutos de flor de laranjeira, jasmim grandiflorum e rosa centifolia. Estas flores são o verdadeiro ouro do J'adore, desdobradas em todo seu esplendor em uma quintaessência floral tão poderosa quanto carnal", destaca.

J'adore l'Or de Dior | (Cortesía de Dior)

Black Opium da Yves Saint Laurent

Um perfume viciante de longa duração é de Yves Saint Laurent. A marca apresenta este perfume campeão de vendas, criado por Marie Salamagne, Nathalie Lorson, Olivier Cresp e Honorine Blanc, como “um aroma floral cativante e delicioso, com uma boa dose revigorante de café preto. Energia e sensualidade combinadas com a singularidade da YSL”.

"O característico acorde de café preto combina-se com baunilha sensual, enriquecida com a suavidade das flores brancas e flor de laranjeira, contrastando com um fundo de patchouli e um reconfortante almíscar branco. Um contraste audacioso de luz e escuridão para um perfume feminino que cativa com sua esteira", conclui.

Black Opium de Yves Saint Laurent | (Cortesía de Yves Saint Laurent)

Paradoxe Intense da Prada

Outro perfume de mulher de longa duração encantador é este da Prada. A marca descreve esta fragrância, criada por Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu e Antoine Maisondieu, como “floral e ambarina com um toque amadeirado que revela os intensos contrastes de seus ingredientes”.

"O poder revitalizante da delicada flor de jasmim e a vibrante e envolvente calor do acorde de âmbar são intensificados graças ao sutil mas emblemático acorde de musgo. As facetas da fragrância original são amplificadas para obter uma saturação de sensações olfativas com ingredientes típicos de perfumes delicados e alcançar uma nova intensidade", destaca.