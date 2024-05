Quais são os significados de um homem te beijar na bochecha?

O beijo na bochecha é uma forma de saudação ou demonstração de afeto que envolve o contato dos lábios com a bochecha de outra pessoa. É uma prática comum em diferentes culturas ao redor do mundo e pode ter diferentes significados, dependendo do contexto e do relacionamento entre as pessoas envolvidas.

ANÚNCIO

É muito comum entre amigos, familiares e até mesmo no casal. Tem muitos significados, mas o ponto comum deste belo gesto é que é uma cortesia.

Destaca o portal de Psicologia Online que em muitos países é comum dar beijos de duas a três vezes na bochecha, dependendo da cultura de cada um.

Recomendado:

Por exemplo, em França, é normal dar dois beijos, um em cada bochecha, enquanto na Espanha há quem dê até três beijos, sem que isso tenha uma relevância transcendental ou um significado erótico.

Aqui te explicamos, de acordo com o contexto e as circunstâncias, o que significa o beijo na bochecha:

Um simples gesto de cortesia

Este beijo é comum em muitos países, inclusive na Espanha é dado nas duas bochechas e significa cortesia. Você pode fazê-lo tanto ao encontrar quanto ao se despedir de alguém, sem que haja outras intenções ocultas. Esta é uma prática comum em diferentes culturas.

Amor impossível

Há situações em que um homem dá um beijo na bochecha porque se sente à vontade ao fazê-lo, especialmente se for alguém cujo amor é impossível. Pode ser que até goste dessa pessoa e tenham uma grande amizade, mas que não queira ter um relacionamento de longo prazo, mas sim que o veja mais como um amor platônico.

Na verdade, há quem acredite que arruinar esse tipo de amizade não vale a pena. No entanto, em todos os casos, é recomendável analisar o resto do contexto, bem como a relação entre essas pessoas.

Por distanciamento

Se um homem e uma mulher já tiveram relações íntimas, mas estão na rua e o homem apenas dá um beijo na bochecha de sua companheira, pode indicar que ele não deseja que aspectos privados sejam expostos, ou que ele prefere estabelecer limites mais claros.

Nem todas as pessoas se sentem confortáveis com o contato físico, especialmente em público. Isso é muito influenciado pelo tipo de criação e educação que receberam.

Por conexão emocional

Quando um homem te dá um beijo na bochecha, também pode significar que ele sente uma conexão emocional contigo, e é a forma dele expressar afeto. Se vocês têm uma amizade sólida, isso pode ser significativo como uma maneira de reforçar o que se sente pela outra pessoa.

Por flertar

Quando um homem te dá um beijo na bochecha, pode ser porque está flertando contigo. Esse gesto indica que ele deseja uma relação mais próxima, embora essa interpretação dependa totalmente da cultura em que você está.

Para confortar

Um homem pode te dar um beijo na bochecha para te apoiar e demonstrar carinho em uma situação difícil. Em países onde essa prática é aceita, é comum dar beijos na bochecha sem que isso signifique interesse romântico ou o desejo de aprofundar um relacionamento. Às vezes, isso acontece em circunstâncias específicas e é feito para consolar e apoiar alguém querido.

Demonstração de amor

Quando um homem tem uma relação íntima com uma mulher, os beijos na bochecha podem ser um sinal de que ele deseja. É uma forma muito educada de demonstrar todo o amor que sente por você. Além disso, é possível que, na intimidade, ele não apenas beije sua bochecha, mas também sua testa, para mostrar que está disposto a protegê-la quando necessário.

Pela paixão

Quando um homem te beija na bochecha, também pode significar paixão. Às vezes, esses beijos podem ser acompanhados de mordidas suaves, que não têm a intenção de causar dano, mas são uma reação ao intenso prazer que ele sente e deseja demonstrar de qualquer maneira. Geralmente ocorre em contextos onde o relacionamento está consolidado e também é comum em ambientes privados.