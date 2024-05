Para além da maternidade: recuperando sua identidade na jornada da criação

A maternidade é uma jornada extraordinária que transforma profundamente a vida de uma mulher. Desde o momento em que segura seu filho nos braços pela primeira vez, até os desafios diários de criar e nutrir outro ser humano, cada passo que você dá te muda de formas que nunca poderia ter imaginado. No entanto, em meio a essa emoção e felicidade, também pode surgir confusão e um forte senso de perda de identidade ao enfrentar a realidade de como sua vida mudou.

“Como psicóloga especializada em desenvolvimento infantil, é muito fácil às vezes ver a teoria e seguir as diretrizes para educar e lidar com a maternidade, mas no dia a dia, onde nem tudo é um ambiente ideal e você está cansada e estressada e seus filhos estão fazendo birra, pode se tornar muito complicado. Ser mãe é incrível, mas também é o mais difícil”, disse Paulina Rodríguez Leis, Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e mãe de dois filhos.

Maternidade Ser mãe é uma jornada cheia de alegrias, mas também de medos que você poderá combater (Freepik)

Tornar-se mãe pode ser uma experiência avassaladora e emocionante, mas também pode deixar muitas mulheres se sentindo perdidas e desconectadas de sua identidade anterior, entre noites sem dormir, preocupações constantes e a pressão social de ter que ser sempre a melhor.

"Fala-se muito sobre as mudanças hormonais que experimentamos como mulheres, mas presta-se pouca atenção às mudanças no âmbito emocional, onde você pode se sentir muito sozinha. Durante a gravidez, essa sensação é comum e quando o bebê nasce, toda a atenção está nele, o que é normal, mas deixa a mãe precisando de atenção e cuidado também", disse Paulina.

A transição para a maternidade pode ser desafiadora

Maternidade A maternidade pode ser opressora, mas saiba que você está sempre fazendo o melhor (Imagen de Drazen Zigic en Freepik)

No meio das demandas constantes de cuidar dos filhos, é possível que entrem em um ‘modo sobrevivência’, priorizando as necessidades básicas e o bem-estar deles, descuidando-se no processo. Enquanto lutam para se adaptar ao seu novo papel, é fundamental receber apoio e compreensão de uma rede de apoio.

“Às vezes, sentimos que as redes de apoio que tínhamos antes de nos tornarmos mães já não estão como costumavam estar. Pode surgir uma lacuna nessas relações, mas continuar a conectar com as pessoas importantes para nós é fundamental. Poco a poco uma se dá conta de que há aqueles que sempre estarão ao nosso lado apesar do tempo e das mudanças que passamos”, disse Paulina, acrescentando que se cercar de outras mães que estão passando pela mesma situação, que já viveram certas coisas ou que tiveram experiências diferentes também é de grande ajuda”.

Como lidar com a culpa na maternidade

Maternidade A maternidade não vem com um manual de instruções e que cada experiência é única (Freepik)

A maternidade também envolve sentimentos de culpa e questionamentos sobre se estamos fazendo o suficiente ou se estamos fazendo as coisas corretamente. Essa autocrítica muitas vezes surge de comparações com os outros, expectativas pouco realistas e o medo de cometer erros que afetem o bem-estar dos filhos. No entanto, é essencial lembrar que a maternidade não vem com um manual de instruções e que cada experiência é única.

Finalmente, como mãe e psicóloga, Paulina destacou a importância de aprender a reservar um tempo para cuidar de si mesma, tirando um descanso e fazendo pausas. O autocuidado desempenha um papel fundamental após ter filhos. É crucial estar ciente da importância de cuidar de si mesma, pois se você não estiver bem consigo mesma, será difícil estar bem para seus filhos.

“Trata-se de encontrar pequenos momentos para você. Ser mãe não significa renunciar completamente ao seu tempo e às suas necessidades. Priorizar sua paz mental e seu bem-estar emocional é essencial para ser a melhor versão de si mesma e, por sua vez, uma mãe mais capaz e equilibrada”.