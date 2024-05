Não se mate na academia! A obesidade está associada a genes em 70% dos casos

Realizar rotinas extenuantes de exercícios para perder peso nem sempre é a melhor solução para alcançar esse objetivo e, embora sejam hábitos altamente saudáveis, a obesidade vem dos genes em até 70% dos casos, concorda Carolina Solís, diretora médica das Clínicas de Diabetes, Obesidade e Endocrinologia da Universidade do Texas.

ANÚNCIO

"A origem são múltiplos genes, a obesidade, por isso chamamos de poligênica, como são muitos genes, o cálculo é que entre 40 e 70% poderia ser de origem poligênica. Existem três ou quatro tipos de obesidade que são monogênicas (com apenas um gene com problema, mas são muito raras e se desenvolvem desde o nascimento). A obesidade em geral é poligênica e deve ser tratada de forma abrangente".

Ele mencionou que metade dos adultos vai sofrer de obesidade, por isso é importante a educação em todos os níveis para escolher um estilo de vida saudável.

Recomendado:

“No Texas, tudo é supersize”, advertiu Solís, que revelou vários estudos realizados em pacientes, onde sabem perfeitamente o momento em que começaram a ter problemas de aumento de peso. Durante a pandemia, esse problema foi desencadeado.

"As pessoas lidam com a ansiedade e a depressão através da comida."

Uma das perguntas frequentes de quem está passando por um tratamento contra a obesidade é: "Por quanto tempo devo tomar o medicamento?" Em determinados casos, o tratamento é a longo prazo, como no caso da hipertensão, exemplificou Carolina Solís.

Exercício como um estilo de vida saudável, mas não o melhor aliado na perda de peso

A teoria de um treinamento extenuante para reduzir o peso foi derrubada na conferência; no entanto, é recomendado para levar uma vida saudável e pelos benefícios que isso traz, mas não como parte de um tratamento baseado em alta eficácia.

"É uma mensagem para abrir os olhos. Se você passa uma hora em uma elíptica, são horas de tempo e energia, queima aproximadamente 300 calorias, e se você comer uma fatia de pizza, terá as mesmas 300 calorias, então é mais fácil não comer a pizza do que estar na elíptica", explicou.

"O percentual de perda de peso com exercício é aproximadamente entre 20 e 30%, ou seja, se matar na academia não vai fazer você perder 90% do seu peso e poder comer mais ou menos. Não pode ser assim. O exercício é para melhorar a qualidade de vida, aumentar endorfinas, aumentar a elasticidade, se sentir melhor. O papel do exercício na perda de peso é limitado. O que realmente importa é a nutrição e a medicação na perda de peso."

O custo da obesidade

A especialista revelou que a obesidade sem diabetes custa 8 mil dólares por mês nos Estados Unidos, onde cada vez mais são permitidos medicamentos mais eficazes para combater a doença.