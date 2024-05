Especialistas esclarecem: cortar as pontas ajuda no crescimento do cabelo?

A crença de que cortar as pontas do cabelo frequentemente pode acelerar seu crescimento é bastante popular.

No entanto, especialistas em tricologia e dermatologia esclarecem que essa prática, embora benéfica para a saúde dos fios, não tem impacto direto na velocidade de crescimento do cabelo.

Saúde capilar e crescimento saudável

De acordo com o Dr. João Gabriel Nunes, tricologista renomado, o crescimento do cabelo está ligado à atividade das células capilares no couro cabeludo, que se multiplicam e empurram o fio para fora.

Portanto, cortar as pontas não influencia essa dinâmica biológica. A ideia de que cortar as pontas faz o cabelo crescer mais rápido é, portanto, um mito.

Contudo, a Dra. Tamara Tavares, dermatologista, aponta que manter as pontas do cabelo bem aparadas é crucial para evitar que fiquem frágeis e quebradiças.

As pontas duplas, se não cortadas, podem continuar se dividindo ao longo do fio, causando danos que comprometem a saúde e a aparência do cabelo.

A Dra. Mônica Aribi, também dermatologista, sugere que a frequência ideal de corte depende do tipo de cabelo e de seu estado geral, mas uma recomendação geral é cortar a cada três meses.

Isso ajuda a manter os cabelos não só com um aspecto mais saudável, mas também mais fortes e resistentes a quebras.

Dicas para promover um crescimento capilar saudável

Apesar de o corte das pontas não acelerar o crescimento, existem estratégias que podem ajudar a melhorar a saúde geral do cabelo e, consequentemente, favorecer seu crescimento natural:

Nutrição adequada

Uma dieta rica em proteínas, vitaminas (A, C, E, e biotina) e minerais essenciais como zinco e ferro é fundamental. A saúde do cabelo começa de dentro para fora, e uma alimentação balanceada é chave.

Hidratação

Consumir bastante água diariamente, ajuda a manter o cabelo hidratado e saudável.

Limpeza e cuidados apropriados

Utilizar shampoos e condicionadores adequados ao seu tipo de cabelo e manter o couro cabeludo limpo são essenciais para evitar o acúmulo de resíduos que podem impedir o crescimento.

Minimizar tratamentos químicos

Reduzir a frequência de químicas, como tinturas e alisamentos, minimiza danos aos fios.

Tratamentos de estímulo

Procedimentos como terapia com LED, microinfusão de medicamentos no couro cabeludo e lasers fracionados são alguns exemplos de técnicas que podem fortalecer os fios e estimular o crescimento.

Fonte: Terra