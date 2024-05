As revelações deste domingo (11) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

As revelações deste domingo (10) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Na esfera amorosa, é importante que você permaneça calmo e são, deixe de lado o ciúme e a raiva infundada do parceiro.

Touro

Na esfera sentimental você pode ter algumas discussões com seu parceiro, estas podem surgir de inseguranças ou ciúmes, por isso é importante que você mantenha a calma, evite rancores e tente entender a perspectiva do outro.

Gêmeos

É hora de tomar decisões importantes sobre a sua casa, esta decisão poderá melhorar a sua qualidade de vida e dar-lhe maior estabilidade. No amor, é hora de deixar de lado a indecisão.

Câncer

É hora de deixar para trás as amizades tóxicas, essas relações apenas drenam sua energia e tiram vantagem de você. É melhor escolher com cuidado com quem você compartilha seu tempo e cercar-se de pessoas positivas.

Leão

Deixe de lado o ressentimento e a raiva, essas emoções negativas apenas prejudicam você e bloqueiam sua energia positiva.

Virgem

Seu signo se caracteriza por buscar a companhia de um parceiro e da família, lembre-se que a união com seus entes queridos permite que você alcance um nível superior de espiritualidade.

