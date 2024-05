Adeus skinny! As calças ‘boyfriend’ são a tendência de 2024 que fará você parecer elegante: veja como usá-las

O básico do nosso guarda-roupa está passando por uma nova transformação, mas não se preocupe, tenho certeza de que você vai adorar, pois este design de calças promete duas coisas, elegância e conforto, soa perfeito, não acha?

As calças skinny estão ficando em segundo plano, como já previam as tendências dos anos anteriores, dando lugar às calças mom, que ajudam as mulheres a estilizar sua figura e esconder aquelas saliências indesejadas na barriga com um design mais folgado.

Tendência boyfriend jeans 2024 Pinterest (Pinterest)

Depois, a chegada das wide leg, só veio reforçar que estávamos em uma era em que, finalmente, a elegância não estava em conflito com o conforto, pelo contrário, tornou os looks de streetstyle mais glamorosos que muitas começaram a copiar, tornando essas calças jeans as favoritas de 2023 e continuando seu legado em 2024.

Recomendado:

O que são os jeans boyfriend?

Os jeans boyfriend são uma peça com um toque masculino e desalinhado que você vai querer experimentar alguma vez, e sim, como o nome sugere, esse tipo de corte poderia muito bem vir do guarda-roupa do seu namorado. Eles costumam ser muito largos, com cintura baixa e um estilo descontraído, com detalhes desgastados e sempre devem parecer oversized.

Apesar de ser um dos estilos mais rebeldes, este tipo de jeans propõe alguns dos loooks mais elegantes e chiques para uma saída casual com amigos. Você vai parecer uma verdadeira especialista em moda e aqui estão algumas dicas para exibir seu look de boyfriend jeans com glamour. Tenho certeza de que você vai amar as combinações que podem ser feitas com eles.

Como usar jeans boyfriend?

Se estiver procurando mudar seu estilo, então opte por um par de jeans 'boyfriend', eles vão te fazer parecer rebelde, moderna e glamourosa, aqui mostramos como você pode combiná-los de forma elegante.

Calças jeans estilo boyfriend com blusas de cetim

As peças de cetim serão tendência, use-as em saias, vestidos ou blusas como neste caso, combine com calças boyfriend e complemente com sapatos de salto baixo, você parecerá elegante.

Calças boyfriend com blusas vitorianas

Para manter a estética elegante digna de uma especialista em moda, então combine uma blusa vitoriana que está na moda com suas boyfriend jeans, aqui foi dado um toque de cor com uns pumps de estampa animal.

Calças jeans estilo ‘boyfriend’ com blazer

Se estiver procurando algo para o escritório, mas casual, então combine um blazer com uma camiseta estampada, jeans boyfriend e sandálias de salto ou stilettos, esta certamente será uma das duplas vencedoras que dará um aspecto moderno ao seu visual.

Calças jeans boyfriend com tênis

Se você está procurando um visual para um encontro casual, então os tênis serão seus melhores aliados, aqui temos um conjunto de Converse tipo bota, com jeans boyfriend ao qual se pode adicionar um casaco bomber ou biker junto com uma camiseta, lembre-se que para combinar essas calças você deve adicionar peças justas ao corpo para criar um equilíbrio.

Calças jeans estilo boyfriend com camisas de flanela

As shackets são o aliado atemporal que combina perfeitamente com tudo, é uma combinação entre camisa e jaqueta que fica incrível, complementa com um top bandeau e seus boyfriend jeans, a cereja do bolo serão seus tênis favoritos.