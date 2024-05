Adeus jeans? As calças estampadas dominam pela sua versatilidade e elegância

E que melhor peça de roupa para se sentir confortável do que as calças estampadas com bom caimento para combinar com suas camisetas básicas e ficar espetacular sem complicar a vida com o visual.

Mas é preciso ter em mente que as peças estampadas geralmente chamam muito a nossa atenção porque são muito vistosas, devido à mistura de cores e formas dos desenhos. Se combinarmos corretamente essas peças, que por si só já chamam a atenção, e criarmos uma harmonia de cor e volume com elas, sem dúvida, será digno de ser o centro de todas as atenções.

Há algumas coisas que devemos ter em mente sobre as peças, neste caso, das calças estampadas antes de incorporá-las ao nosso look.

Recomendado:

Não deve combinar várias estampas entre si. Neste caso, se usar as calças estampadas, o ideal seria usar a peça de cima lisa.



Escolha uma cor suave para combinar na parte de cima. Escolha entre os tons da estampa da calça, uma cor suave para usar na parte de cima. Isso também evita que nossa imagem pareça carregada e suaviza o visual.



As peças estampadas adicionam volume. Portanto, as calças estampadas são ideais para quem tem um corpo com ombros mais largos que os quadris (triângulo invertido) ou para pessoas muito magras, pois a estampa vai adicionar volume na parte inferior do corpo, equilibrando assim o corpo.



Claro, pode usar calças estampadas independentemente do seu corpo, sempre tendo em mente que quanto maior o tamanho da estampa, mais sensação de volume ela proporciona.



Combinações que são tendência

Calças listradas com botas

São a escolha perfeita para 2024, pois são peças para elevar o estilo diário. Para dar mais autenticidade, adicionar uma camisa cropped e botins, a mistura de vários estilos em um único visual sempre foi um segredo para que as mulheres pareçam fabulosas.

Calças cinza com estampa animal

Enquanto todas continuam optando por jeans azuis, as mais bem vestidas conquistam a cidade com calças jeans com estampas de animal. Um design sutil que será mais do que suficiente para levar o teu estilo a dimensões desconhecidas. O ideal é combiná-la com casacos de couro, camisetas pretas e botas de pele.

Calças de leopardo

Goste ou não, as calças de leopardo serão a peça-chave da temporada. Elas são sinônimo de elegância e glamour, combine com sapatos de ponta triangular.

Calças estampadas de zebra

O estampado animal está pegando fogo, especialmente em calças que empoderam a mulher que as usa. As mais entendidas de moda propõem designs de zebra para dar um toque ousado e moderno ao seu estilo convencional.