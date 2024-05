Sua saúde mental é gravemente afetada por sua imagem pessoal. Compreenda

Cinco em cada seis jovens não se sentem satisfeitos com sua imagem pessoal, o que leva ao desenvolvimento de baixa autoestima e problemas de saúde mental. Esses dados foram resultado de uma pesquisa com estudantes universitários realizada em fevereiro de 2024 pela estudante do último semestre do curso de Comunicação da Universidade San Francisco de Quito, Paula Jarrín.

ANÚNCIO

A imagem pessoal, entendida como a percepção que os outros têm de si mesmo, não envolve apenas a imagem corporal, penteado ou roupa, como muitas vezes se pensa. É como transmitimos nossa personalidade, valores, qualidades, atividades diárias e muitas outras coisas para o mundo externo.

Autêntica

A imagem pessoal cria uma primeira impressão e também uma reputação no ambiente, sua importância se resume na frase "como te veem, te tratam" e, embora se tente eliminar os estereótipos, o cuidado com a imagem também é um indicador do amor próprio e da responsabilidade consigo mesmo.

Recomendado:

Autêntica

Ao ter uma imagem autêntica e congruente, que destaque os atributos da pessoa e a faça sentir-se confortável, melhora drasticamente o bem-estar de sua vida, seu desempenho profissional e pessoal e sua confiança para lidar com diferentes situações, o que evita que problemas de saúde mental, como a depressão causada por baixa autoestima, cheguem a extremos fatais, como no caso do suicídio.

Foi por isso que em 5 de março de 2024 foi lançada a campanha ‘Autêntica’ - confie em você, com duração até 5 de maio de 2024, que inclui workshops interativos, palestras, conversas com profissionais, entre outros. O objetivo é destacar a importância da imagem pessoal na saúde mental, pois aumenta a confiança e autoestima para um melhor desempenho diário.

Autêntica

Com isso, pretende-se oferecer a oportunidade de explorar e destacar sua autenticidade em um ambiente inclusivo e colaborativo.