Quatro maneiras de incluir colágeno na sua rotina de beleza e obter bons resultados

A beleza não se limita apenas a parecer bonita, mas também saudável, e para isso é importante ter um equilíbrio na alimentação e limitar o sedentarismo. O colágeno desempenha um papel vital na firmeza e elasticidade da pele e dos músculos, por isso, este elemento deve estar presente na rotina de cuidados e pode ser obtido de várias formas.

À medida que envelhecemos, a produção de colágeno diminui, resultando em flacidez e no surgimento de rugas. A coordenadora do departamento de cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Elisete Croco, disse à BBC Mundo que “devido a essa diminuição na produção, a indústria propõe suplementos orais, argumentando que seu consumo ajuda a estimular a produção de colágeno”.

Para ela, a maior contribuição de colágeno está em “uma dieta adequada, com a ingestão correta de aminoácidos através dos alimentos”. É por isso que a nutricionista espanhola Carrie Gabriel disse ao Healthline que existem alguns alimentos que ajudam a produzir essa proteína.

"Os alimentos, como o caldo de ossos, contêm uma forma biodisponível de colágeno que o corpo pode utilizar imediatamente, tornando-o possivelmente superior aos suplementos. (...) O alho tem um alto teor de enxofre, que é um oligoelemento que ajuda a sintetizar e prevenir a decomposição do colágeno", explicou.

Também acrescentou que as frutas cítricas não podem faltar, já que "a vitamina C desempenha um papel importante na produção de procolágeno, que é uma fonte confiável, o precursor do colágeno no corpo. Portanto, é fundamental obter vitamina C suficiente".

Por outro lado, a renomada dermatologista Dra. Jessica Wu, que tem mais de 20 anos de experiência no mundo da cosmetologia, afirma que os suplementos de colágeno oral são uma forma eficaz de aumentar os níveis de colágeno na pele de dentro para fora. O consumo regular de suplementos de colágeno pode ajudar a melhorar a elasticidade da pele e reduzir a aparência de rugas.

É vital proteger a pele dos raios solares, pois assim você preservará os níveis de colágeno em seu corpo. Portanto, o protetor solar deve fazer parte de sua rotina diária. A dermatologista Dra. Andrea Murillo recomenda aplicar um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior todos os dias, pois a exposição ao sol pode causar a degradação do colágeno e contribuir para o envelhecimento precoce da pele.

Também é bom usar cremes e soros que contenham colágeno em sua fórmula para fornecer hidratação e firmeza à pele. Eles devem ser aplicados diariamente, especialmente à noite, para ajudar a restaurar e reparar a barreira cutânea durante o descanso noturno.