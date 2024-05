A rainha Letizia surpreende em tênis brancos e nos ensina como usá-los com elegância aos 50 anos

Rainha Letizia exibiu look com tênis branco |

Seja de salto alto ou sapatos baixos, a rainha Letizia sempre encanta com suas escolhas estilísticas, como demonstrou recentemente ao usar tênis brancos. Ela o fez durante o evento protocolar em comemoração aos 200 anos da Polícia Nacional, que aconteceu no Palácio Real e onde ela foi o centro das atenções.

E é muito raro vê-la de sapatilhas em seus compromissos mais formais, mas o Hola informou que ela sofreu um acidente ao bater o pé direito em uma mesa, o que causou uma fratura na falange do dedo central que a impede de usar sapatos altos por um tempo.

Isso fez com que a rainha Letizia tivesse que reinventar seu estilo e ela saiu muito bem ao usar tênis brancos, uma tendência que está cada vez mais em alta entre as mulheres para eventos de todos os tipos.

No seu caso, conseguiu um equilíbrio correto entre o clássico e o moderno ao usar um blazer xadrez preto e branco com calças brancas. Dois brincos discretos, uma maquiagem neutra e seu cabelo cuidadosamente alisado foram mais do que suficientes para parecer muito bonita e natural.

Desta forma, a rainha Letizia confirma que os tênis brancos também são para as mulheres de 50 anos, no entanto, devem ser equilibrados com outras peças mais formais e clássicas para não parecermos tão casuais ou desarrumadas, inclusive.

Em outras ocasiões, já vimos a soberana espanhola usando sapatos baixos, optando principalmente por modelos como sapatilhas com laço no tornozelo ou mocassins. No passado, foi dito que ela está experimentando fortes dores nos pés devido à condição de Neuroma de Morton, e por isso também se reinventou com calçados igualmente elegantes.

Agora adicione os tênis, que têm dominado as tendências nos últimos anos e continuarão em alta, porque o conforto é o que importa nos dias de hoje.