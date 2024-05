Viagem em família: veja os oito melhores destinos no Brasil

Viajar em família é uma experiência única, capaz de criar memórias para a vida toda. No entanto, escolher o destino ideal pode ser um desafio, dado o tamanho e a diversidade do Brasil.

ANÚNCIO

Para te ajudar nessa escolha, destacamos os oito melhores destinos para uma viagem inesquecível com os entes queridos. Confira!

1. Gramado e Canela, Rio Grande do Sul

As cidades serranas de Gramado e Canela são perfeitas para famílias que buscam um clima europeu. Atrações como o Mini Mundo, o Snowland e o Lago Negro proporcionam diversão para crianças e adultos. Além disso, a região é famosa pelo Natal Luz, um evento mágico que encanta todas as idades.

Recomendado:

2. Foz do Iguaçu, Paraná

Lar das famosas Cataratas do Iguaçu, esta cidade é um destino imperdível. O Parque das Aves e a Usina de Itaipu são passeios obrigatórios para famílias. Além disso, o Marco das Três Fronteiras oferece um show cultural que celebra a união entre Brasil, Argentina e Paraguai.

3. Bonito, Mato Grosso do Sul

Conhecida por suas águas cristalinas, Bonito é ideal para famílias aventureiras. Flutuação nos rios, mergulho, trilhas e visita a grutas encantam crianças e adultos. Destaques como o Rio da Prata e a Gruta do Lago Azul são apenas algumas das maravilhas naturais da região.

4. Beto Carrero World, Santa Catarina

O maior parque temático da América Latina, Beto Carrero World é um destino repleto de diversão para toda a família. Shows, brinquedos radicais e temáticos e uma área inspirada na franquia Hot Wheels garantem momentos inesquecíveis.

5. Porto de Galinhas, Pernambuco

Famosa por suas piscinas naturais e praias paradisíacas, Porto de Galinhas é perfeita para famílias que buscam relaxamento e aventura. Passeios de jangada e buggy, mergulho e os peixes coloridos fazem desse destino um verdadeiro paraíso para todas as idades.

6. Chapada dos Veadeiros, Goiás

A Chapada dos Veadeiros oferece uma experiência única para famílias amantes da natureza. Com trilhas acessíveis e cachoeiras deslumbrantes, como a Cachoeira Santa Bárbara, é o lugar ideal para se desconectar e se reconectar com a família.

7. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

A cidade maravilhosa oferece atrações para todas as idades. Do icônico Pão de Açúcar ao Bondinho de Santa Teresa, passando pelo Museu do Amanhã e pelo Aquário Marinho do Rio (AquaRio), o Rio de Janeiro é um destino que promete agradar toda a família.

8. Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Para famílias que gostam de natureza e vida selvagem, o Pantanal é o destino ideal. Passeios de barco, safáris fotográficos e a chance de ver animais incríveis, como onças-pintadas e araras, tornam a viagem uma experiência única.

Independentemente do destino escolhido, viajar em família é uma oportunidade de fortalecer laços e criar memórias inesquecíveis.

O Brasil oferece opções incríveis para todos os gostos e idades, seja na aventura, na cultura ou na diversão.

Escolha um dos destinos desta lista e viva momentos memoráveis ao lado de quem você ama!