Vestidos bustier: um visual moderno inspirado em ‘Bridgerton’

Com o fervor por ‘Bridgerton’, os amantes da moda descobriram todo um leque de possibilidades no que diz respeito à moda, então não é surpresa ver que transformam qualquer peça em uma tendência ‘da era da regência’. É assim que os vestidos bustier ganharam grande força nesta temporada.

O que são vestidos bustier? Também conhecidos como vestidos corset, são peças que se ajustam firmemente ao corpo, realçando a silhueta feminina. Eles se caracterizam por ter um corpete ajustado que muitas vezes é estruturado com aros ou varetas, proporcionando suporte e modelando a figura. A parte superior se assemelha a um corset, com copas moldadas para realçar o busto, enquanto a saia pode variar em comprimento e estilo.

Moda Vestido bustier (Pinterest)

Uma das principais vantagens dos vestidos bustier é a capacidade de realçar o corpo e criar uma aparência elegante e sofisticada. Ao abraçar as curvas naturais, esses vestidos são favorecedores para uma ampla variedade de formas e tamanhos. Além disso, oferecem suporte adicional na área do busto, tornando-os ideais para eventos formais ou noites na cidade onde é necessário um traje que combine estilo e conforto.

Ideias para usar um vestido bustier no estilo ‘Bridgerton’

Elegância reimaginada

Moda Vestido bustier (Pinterest)

Combine um vestido bustier longo até o chão com detalhes de renda ou tule e babados para criar uma aparência verdadeiramente romântica e elegante. A renda ou o tule adicionam um toque de delicadeza e sofisticação, enquanto os babados acrescentam movimento e fluidez ao conjunto. Opte por um design que abrace suas curvas de forma lisonjeira e tenha uma saia rodada para um efeito dramático ao caminhar. Para completar o look, escolha um par de sandálias de salto alto que permita que você se sinta fresca durante os dias quentes, ao mesmo tempo em que te fará parecer mais estilizada.

Chique Bridgerton

Moda Vestido bustier (Pinterest)

Escolha um vestido curto bustiê com encantadores detalhes de laço na frente para adicionar um toque de coqueteria e feminilidade ao seu visual. Este estilo de vestido destaca a figura e adiciona um toque romântico à sua aparência geral. Procure um design que se ajuste confortavelmente na parte de cima e tenha uma saia rodada ou evasê para um visual divertido e jovial.

Quando se trata de calçados, escolha um par de sandálias de salto estilo vintage para complementar seu vestido bustiê. Sapatos de salto alto com detalhes retrô, como tiras no tornozelo ou enfeites de renda, acrescentarão um toque de elegância vintage ao seu conjunto. Opte por cores neutras ou tons pastel para manter a aparência suave e romântica. Complete seu look inspirado em ‘Bridgerton’ com uma bolsa de mão estruturada.

Considere adicionar alguns acessórios extras para completar o seu visual. Um colar delicado ou brincos chamativos podem adicionar um toque adicional de glamour ao seu conjunto. Além disso, não se esqueça de escolher um penteado que complemente a sua roupa, como um elegante coque ou ondas suaves e românticas.