Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário– Cartas 26 e 13

Cuidado com quem estende o copo e a mão, mas por trás está fazendo armadilha para você cair. As traições nunca vêm de gente que está distante e deixa claro que não gosta de você, pelo contrário.

Capricórnio - Cartas 7 e 17

O tempo da tristeza vai acabar, mas é preciso abrir o peito ou ir para a luta em busca de justiça e equilíbrio emocional. Fique tranquilo que as coisas já estão encaminhadas para o melhor, mas se responsabilize pela sua parte.

Aquário – Cartas 21 e 19

Relacionamentos podem ser atrapalhados por comportamentos ruins que desgastam e não fazem bem para ninguém. É hora de repensar para poder viver o amor de maneira feliz. É melhor aproveitar e fortalecer as coisas simples do que buscar apenas as aparências.

Peixes – Cartas 17 e 33

Não feche suas portas para quem ajuda e apoia. Bons amigos não são encontrados em todo lugar e é hora de dar mais valor a quem vale a pena. Uma justiça acontece e a notícia chega.