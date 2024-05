Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries – Carta 16 e 30

Depois da melancolia e da perda, a sorte vai sorri de novo e dançar com você. No entanto, assuma a responsabilidade de parar com a lamentação e abrir as portas para que a prosperidade entre.

Touro – Cartas 4 e 6

A magia é feita todos os dias com as palavras ditas, as intenções cultivadas e as atitudes que semeiam os resultados. Quem quer coisa boa tem que saber pedir e fazer por merecer, porque quem ouve as preces não dorme. Leve isso para a sua vida.

Gêmeos – Cartas 5 e 35

Algumas coisas precisam chegar ao fim para que a abundância se faça presente. Não é hora investir mais naquilo que atrapalha, esse é o seu atraso de vida. Viagens e mudanças podem acontecer.

Câncer – Cartas 21 e 19

Vitória confirmada na vida amorosa e relacionamentos. Aproveite esse momento para compartilhar o amor e o prazer. Se embeleze e coloque a simpatia para jogo, pois ela irá fazer toda a diferença.